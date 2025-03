Una minería esencial

LA Comisión Europea ha anunciado esta semana su respaldo económico a dos proyectos mineros en Andalucía para extraer “materiales estratégicos” para sectores como la automoción o la generación de energía eólica que evite la dependencia, como hasta ahora, de terceros países, fundamentalmente de China. En total son 47 las minas del Continente, siete de ellas en España, que verán mejorada y relanzada su producción. El organismo europeo considera esencial el autoabastecimiento de litio, cobre, cobalto y níquel y así hasta un total de 17 minerales. En Huelva se financiará el proyecto CirCular para reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, promovido por Atlantic Copper con una inversión de más de 400 millones y 350 empleos. En la localidad sevillana de Gerena, la refinería de Las Cruces contempla un esfuerzo de 850 millones y 900 trabajos en la fase final de producción, para construir una nueva planta industrial y extraer y tratar sobre el terreno metales claves para la transición energética. Minería de nueva generación. No hay más alternativa. La realidad geopolítica obliga a Europa a impulsar giros drásticos en sectores estratégicos como la sanidad, la defensa, la energía y las nuevas tecnologías y así eliminar una dependencia asumida tras la denominada globalización. Desde la primera fase: la búsqueda y obtención de materias primas esenciales. Un cambio de modelo que también supone una oportunidad para Andalucía. Esta industria apenas genera 25.000 empleos en la comunidad y representa el 1,5% de su PIB. Es cierto que el recuerdo de catástrofes medioambientales como la de Aznalcóllar o las imágenes de contaminación no incentivan. Pero el presente y el futuro pasan por unos metales que mañana la UE desconoce si podrá importar y a qué precio. No queda otra que apostar por la minería propia. También la andaluza.