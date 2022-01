La negociación de la Reforma Laboral

El Gobierno de España está negociando estos días los apoyos parlamentarios para sacar adelante su reforma laboral. A tenor de las declaraciones escuchadas en los últimos días, no será tarea fácil. Los partidos que se sumaron al bloque de investidura han dado muestras de poco entusiasmo porque consideran (con razón) que fundamentalmente se ha respetado el núcleo duro de la anterior reforma, aprobada por el PP. Incluso, algunos miembros del Ejecutivo de Podemos no disimulan su tibieza ante el nuevo texto, que fue negociado con sindicatos y empresarios por la ministra de Trabajo y supuesta líder de los morados en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz. El Ejecutivo sólo necesita más síes que noes en el Parlamento, por lo que le valdría que ERC, Bildu y PNV se abstuviesen. Sin embargo, la experiencia histórica nos enseña que los partidos nacionalistas e independentistas suelen aprovechar estas coyunturas de debilidad del Gobierno para conseguir arrancarle concesiones que siempre consisten en acaparar más privilegios territoriales y desgastar y disminuir en lo posible al Estado español. Esto es lo que debe evitar a toda costa el Ejecutivo, que haría bien en trabajar más seriamente en seducir a Cs y PP para que se abstengan en la votación. En este sentido, los naranjas ya han mostrado su buena disposición. Los populares, sin embargo, han anunciado su rotundo no, pese a que hay argumentos de peso para facilitar la aprobación: respeta en gran medida -como ya dijimos- la reforma que ellos sacaron adelante y cuenta con el visto bueno de los agentes sociales. Una vez más, la absoluta incapacidad de PP y PSOE para ponerse de acuerdo beneficiará la estrategia de los nacionalistas.