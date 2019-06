Los nuevos retos de Juan Espadas

Como era de prever, el socialista Juan Espadas fue ayer investido por segunda vez como alcalde de Sevilla. Los resultados en las elecciones municipales del 26 de mayo, aunque no le dieron la mayoría absoluta, sí dejaron muy claro la voluntad de los sevillanos de que Espadas repitiese un nuevo mandato al frente de la ciudad, reconociendo de esta manera un estilo moderado y tranquilo de hacer política, así como su eficacia y la de su equipo en la gestión de los asuntos cotidianos de los ciudadanos. Sin embargo, Espadas no se podrá dormir en los laureles. Como hemos dicho, su mayoría no es absoluta, lo que le obligará a un continuo ejercicio de negociación -fundamentalmente, con Ciudadanos y Adelante Sevilla- para aprobar los presupuestos y las principales iniciativas del mandato. Son muchos los proyectos importantes para la ciudad que debe dejar encauzados, si no terminados, durante estos cuatro años. Sin duda, el más importante es la ampliación del Metro, cuya única línea es totalmente insuficiente para una urbe de 700.000 habitantes. Espadas debe aprovechar que en La Moncloa se sienta un socialista para implicar de una vez por todas al Gobierno de España en esta obra fundamental para la movilidad en nuestra ciudad. Pero no todo son grandes infraestructuras. El alcalde debe mejorar algunas cuestiones en la gestión cotidiana de la ciudad que no están funcionando todo lo bien que deberían, como la limpieza de las calles. Asimismo, es importante que empiece a tomar decisiones sobre la sostenibilidad de nuestro modelo turístico, que si bien es una fuente de recursos importante e irrenunciable, también está generando problemas que deben ser embridados para evitar caos como los de Barcelona o Venecia. Sobre todo, el alcalde debe volver a demostrar un estilo de Gobierno alejado de todo sectarismo, comprendiendo la pluralidad de una ciudad en la que todos, como no podía ser de otra manera, cabemos.