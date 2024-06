La persistencia del Covid

Hace más de cuatro años que la pandemia del Covid le dio un vuelco a la vida de millones de personas en todo el mundo. La sensación social es que, a estas alturas, la enfermedad ha dejado de representar una amenaza para la salud pública y que la situación está definitivamente superada. Es evidente que la gravedad ha desaparecido y que los ingresos hospitalarios se han reducido al mínimo, pero también lo es que el virus sigue entre nosotros y que es conveniente no bajar la guardia. Durante estas semanas, a las puertas del verano, se está registrando en Andalucía, al igual que en el resto de España, un aumento significativo de los casos que, en algunos puntos de la región, está tensionando los centros de Atención Primaria y las urgencias hospitalarias. En la mayoría de los casos se trata de infecciones no graves que remiten con tratamiento farmacológico y sin necesidad de ingreso. Pero en personas de edad avanzada el Covid sigue siendo un factor de riesgo importante. Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), entre enero y septiembre de 2023 fallecieron en la comunidad autónoma 878 personas diagnosticadas de Covid. Son una media de tres al día y la mayoría, 330, lo hicieron en el segundo trimestre, entre abril y junio. La mayoría de las muertes fueron de personas de más de 80 años con otras patologías asociadas. Pero también se registraron casos de fallecimiento, aunque en una cifra mucho más reducida, en otros tramos de edad más joven. Los datos demuestran que el Covid es una enfermedad más del sistema respiratorio y que la vacunación masiva le ha restado gravedad, aunque no la ha hecho desaparecer. Se trata pues de un factor con el que la sanidad pública tiene que contar a la hora de diseñar sus campañas de atención y previsión. Afortunadamente, se está ya muy lejos de cuando la pandemia hundió la vida social y colapsó la economía. Pero el virus sigue entre nosotros.