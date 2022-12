Sí son posibles algunas reducciones del IVA

La combinación del alza de los tipos de interés y un crecimiento económico muy débil arroja bastante incertidumbre sobre cómo serán los primeros trimestres de 2023. Aunque 2022 se vaya a cerrar sin que se cumplan las previsiones catastrofistas que algunos hicieron, no ha sido un buen año en lo económico, el crecimiento del PIB en el último trimestre -un 4,4 anual, un 0,1 intertrimestral- indica que se está produciendo un parón. Algunos analistas sostienen que España y Andalucía no entrarán en recesión técnica, pero esto va a depender en buena parte de la política que aplique el Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés, y lo que ha anunciado su presidenta, Christine Largade, es que aún subirá un punto en el primer trimestre de 2023. Sin duda, la inflación ha sido la protagonista del año que ahora se acaba. El Gobierno ha acometido una serie de medidas, como el tope del precio al gas, la reducción del IVA en la factura eléctrica y la bonificación al transporte público, que ha dado buenos resultados, y la prueba de ello es que España presenta, en estos momentos, el IPC más bajo de la Eurozona. Pero, incluso, así, los precios siguen muy altos, el último IPC conocido, que es el del tercer trimestre, se ha situado en el 6,8. Aún es posible que baje unas décimas hasta final de año, pero esta reducción no se ha trasladado a los alimentos básicos. Esta persistencia alcista es la que lleva al BCE a mantener una política monetaria restrictiva que puede dar al traste con los crecimientos de las principales economías europeas. Frente a ello, y gracias en buena medida a la inflación, el Gobierno ha aumentado su recaudación por impuestos en casi un 20%, lo que ha provocado que el déficit baje hasta el 2,02%, una reducción de más de la mitad en un solo año. En este sentido, sí creemos posible nuevas bajadas temporales del IVA para algunos productos de primera necesidad. Sobre ello, decide hoy el Consejo de Ministros.