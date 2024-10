Preocupaciones andaluzas

La Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta, acaba de publicar los resultados de su barómetro correspondiente al pasado mes de septiembre. La falta de trabajo es la principal preocupación que hay en Andalucía. Así contesta de forma espontánea casi el 35% de los 3.600 residentes que han atendido a la encuesta. Aunque cuando se les pregunta por el problema que más les afecta personalmente ese porcentaje desciende al 19%. Y es que la gran mayoría de los andaluces define su situación económica como buena o muy buena y algo menos de la mitad de los consultados admite que no conoce a nadie en su entorno que busque un empleo. Aunque en este aspecto hay más pesimistas cuando se cuestiona si será más fácil en el futuro encontrar un puesto laboral. En general, los andaluces están contentos con su trabajo, casi un tercio no lo cambiaría y entre los que sí están dispuestos, la subida de sueldo, la semana de cuatro días o un horario que les permita la conciliación les empujaría al nuevo contrato. El barómetro profundiza en la cuestión de la vivienda, que desde hace meses concita la atención en España y Andalucía. Menos de un 13% de los andaluces vive de alquiler y de los que disfrutan en propiedad de una casa, aunque paguen una hipoteca, apenas un 8% aspira a cambiar de domicilio. Los precios para el 78% de la muestra aparecen como el principal culpable de la dificultad de encontrar un piso, y los apartamentos turísticos como los primeros responsables de su ascenso. El Centra no ha preguntado por la sanidad pese a que ya se alza como la segunda preocupación de los andaluces. Incluso las listas de espera aparecen con un apartado propio en las respuestas espontáneas. Y también debiera ser objeto de estudio que únicamente el 1,8% de la población crea que la sequía representa un problema para la comunidad. Algo falla.