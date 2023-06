Hace ahora cien años Ortega acuñó el concepto de “geometría sentimental”, feliz sintagma que resume, con su habitual genialidad para el idioma, lo vacías que quedan las calles, las plazas, los lugares que se recorrieron junto a un ser querido cuando éste se ausenta. Quien se enamoró lo sabe, y mejor aún lo sabe quien pasa por sitios habitados por las ausencias de los seres queridos que nunca volverán. Pero hay otra geometría sentimental, que se da no cuando no están las personas que insuflaron nuestra vida en ciertos sitios, sino al desaparecer éstos, que se llevan con ellos lo poco que el tiempo aún no se había llevado. Están las mismas personas, sí, que somos las mismas aunque no somos lo mismo, claro, pero empiezan a faltarnos los lugares donde fueron, estuvieron, con nosotros.

La Antigua Abacería de San Lorenzo, en Teodosio esquina con Marqués de la Mina, cierra y con ella se va parte de esta otra geometría sentimental particular. Allí fue donde, un soleado sábado de febrero de 2002, supe que, después de varios intentos, mi sobrino Emilio venía en camino. Allí mi hija Clara, que apenas llegaba al borde del mostrador, “ayudaba” a Manoli a vender panes y dulces, mientras charlaba con todo el que entraba y preguntaba y hablaba y contaba, hasta el punto de que, con apenas cinco años, se presentó al concurso de relatos gastronómicos que organizaban Ramón y Carmen, sus dueños, con un escueto texto que decía algo así como “mi comida favorita es la pizza, y también los huevos fritos”, y aun recibió una mención (algo que su padre no consiguió cuando concursó, por cierto). Allí le organizaron a uno una fiesta sorpresa, con un gancho poco sorpresivo, al cumplir los 40. Allí, en fin, era tradición tomarse algo todas las Navidades, comprobar año tras año que permanecían, en los mismos lugares, las mismas personas, pensar que sí, que la vida es eterna mientras dura.

En los últimos tiempos era más difícil improvisar una cerveza, el turismo que invade la zona, en el cercano Eslava, en la Alameda de Hércules, desde bien temprano extiende su ola. Sólo a deshora o esquinadamente podías intentar tomarte algo sobre la marcha. Quizá, con el tiempo, los parroquianos hubiéramos acabado cogiéndole cierta tirria. Quién sabe. Bien mirado, para que un amor no se extinga del todo es mejor que acabe. Tal vez, para que el cariño a la Antigua Abacería perdure, esté bien que eche el cierre. Dice el griego Kallifatides que los padres son las raíces de los hijos, salvo en el extranjero, donde los hijos se acaban convirtiendo en las raíces de los padres. Tal vez los hijos sean las raíces de los padres no sólo en el extranjero sino también en aquellos lugares donde crecen. Los padres echan raíces donde sus hijos crecen. Los míos lo han hecho en este barrio de San Lorenzo. De cuya geometría sentimental, su Antigua Abacería ya es, para uno, uno de sus puntos cardinales.