Han hecho correr ríos de tinta y de voces críticas y farisaicas las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las que hizo alusión a esos poderes ocultos que mueven la política sin haber obtenido su legitimidad democrática en las urnas. "¡Qué escándalo, aquí se juega!", que diría el policía francés Louis Renault en Casablanca. Dejando a un lado la hipocresía, todos sabemos, y no nos llamemos andana, que esos poderes a los que siempre hemos llamado fácticos, son como las meigas: no se reconocen, pero haberlos haylos. O si no, por poner un ejemplo, recordemos cuán prestos acudieron los gobiernos a socorrer a los bancos con el dinero de los contribuyentes. Ocurrió en muchos sitios y también en España, cuando, con dinero público, se compraron los activos tóxicos (léase pufos) de las entidades financieras. El presidente Rajoy y el ministro De Guindos nos juraron entonces que esa inversión no nos iba a costar ni un euro a los españoles. Se nos dijo, en efecto, (vayan por favor a vídeos y hemerotecas) que se tomaba la decisión sin coste alguno (se habló incluso de beneficios) para los ciudadanos y para salvar miles de puestos de trabajo. Pues bien: han pasado diez años desde entonces y los españoles hemos tenido que hacernos cargo de alrededor de 50.000 millones de euros que nos costó la broma y las entidades financieras han adelgazado sin descanso sus plantillas.

Pasados estos dos lustros, leo con inquietud las noticias de Abengoa y, al hacerlo, me ha dado por recordar aquel rescate financiero y por pensar que desgraciadamente para sus trabajadores Abengoa no es un poder fáctico; es decir, no es un banco. Aquí, en este país en que nos hacemos cruces cuando se habla de poderes fácticos, se nos olvida el "salvamento bancario". Aquí se contempla con indiferencia la bancarrota de la Sareb y las mentiras que se nos dijeron para dar dinero público a los bancos. Aquí se procesa, sin embargo, a quienes concedieron un préstamo o un aval público a una sociedad (no a un poder fáctico) que luego no pudo, por la crisis, devolver el dinero. Y aquí nos olvidamos de que Abengoa fue un proyecto tecnológico de enorme interés para Andalucía que, entre otras razones, fracasó por un cambio regulatorio del mercado eléctrico que penalizó a las energías renovables.

Es probable que haya existido también decisiones imprudentes o escasamente viables de la propiedad de la empresa, pero también en este caso hay miles de trabajadores -muchos en la ciudad que gobierno- que ven negro su futuro y necesitan obtener respuestas de las administraciones públicas. Sí, ya sé que Abengoa no es un banco, no es un poder fáctico, pero hagamos el esfuerzo entre todos de buscar soluciones aunque sea con recursos públicos y con las incertidumbres que este tipo de operaciones de salvamento conllevan.