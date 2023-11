Estábamos en el Sopa de ganso. Ella hablaba de la amnistía y yo iba desconectando, hasta que oí “crack” y la palabra hizo ídem en mi cabeza y le dije: “¿Un chupito?”. Y ella me contestó: “Vale”. Llamé a la camarera, tan alta y desabrida como Laura Borràs. Entonces Marc Anthony comenzó a cantar que iba a reír e iba a bailar y mi acompañante le tomó la palabra y se lanzó y sus pasos siluetearon su traje morado y negro. Nazareno y azabache, me corrigió el taurino fosilizado que llevo dentro, sorprendido al ver las gafitas del tipo que se arrimaba a mi danzarina compañera, mismamente las del novio bolchevique de Lara en Doctor Zhivago. Coño, el ministro Albares, me dije. ¿Qué hace aquí? Me froté los ojos cual dibujo animado japonés y sí, era él, pero con sotana y alzacuellos. Un cura diplomático. Pleonasmo, me dije. Del baño empezaron a salir unos enanitos, con perdón, disfrazados de bombero-torero. Tenían las caras de varios indultados del procés, Rull, Turull y los Jordis, todos salvo el último enanito, que era Iceta. ¿Otro ministro? Iceta parose (en momentos críticos hablo en enclíticos), caderas y panza contoneáronsele sin contención con la música de Anthony y a voz en grito exclamó: “¡¡¡Pedrooooo!!!”. Deja los chupitos ya, me dije, temiendo ver aparecer al invocado. Huí corriendo a la calle. Un grupo de chavales se acercaba. Lo que me faltaba, una turba de cedeerres, pensé. Pero al verlos vestidos de Álvaro Moreno y Scalpers deduje que de independentistas nada de nada. Los dejé pasar y, angustiado ante la posible aparición de Pedrooooo, o de Puigdemont, o, peor, de los dos juntos, junts, perdón, me metí en la calle sin salida donde está el Habanita. Coño, me repetí al verlo tan vacío, con un gordo solitario como Lezama Lima sentado a la única mesa iluminada en su interior. “Truchimán de espina hipóstila”, me recité, no porque sea el verso más memorable del cubano sino porque es el único que recuerdo tras embucharme los dos tomos de su poesía completa, cuyos lomos blancos tan bien quedaban junto al resto de la colección El Libro de Aguilar en el aseo pequeño de mi piso, el de invitados según las revistas, y tuve que quitar para que mi hija pueda desordenar sin trabas las pinturillas y demás mejunjes de su diario acicalado. Que sea el Pali, por Dios, que se gire y tenga la camisa abierta hasta el esternón, las piernas en noventa grados, los lamparones en la bragueta, abierta si es menester, y las gafas de culo de vaso, deseé, pero que no sea el otro. Qué más quisiera. Allí estaba, con su ojo cagado, caganet, perdón, Oriol Junqueras. Menos mal que estaba solo, y ninguna familia bajoandaluza a la que ir metiéndosela doblada, con vaselina televisiva del laboratorio Évole, tan propicia, lo acompañaba. Miré a un lado y a otro, buscando por dónde escapar, y finalmente cerré los ojos, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la cantilena de la catalanidad cansados.