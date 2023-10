Para Luis Salas, in memoriam

PORQUE la lluvia sucede en el pasado, como escribió Borges, quizá nos parezca que antes llovía más. Cierto o no, los días lejanos en que se desataba una tormenta camino del colegio, e iba sin paraguas, recortaba metros por un pasaje junto a la calle Salado, rebautizada como Calado. Así llegaba. Cuántas veces, después de salir de una larga jornada de clases, despotriqué de la calle Paraíso, donde estaba y aún sigue mi colegio, rebajándola a Purgatorio. Quién diría que ahora, al pasar por allí, la renombro Paraíso Perdido. Bueno, tampoco hay que pasarse... Quienes tienen debilidades comunes se reconocen enseguida. La de jugar a renombrar calles, por ejemplo. Si alguien suelta un Escuelas Espías, otro responde con un Matracas o un Enladillada y ese alguien, a su vez, sigue el juego de palabras con un Albóndiga o un Bustos Tuviera, ambos saben que se han topado con un alma gemela. Tonta, juguetonamente gemela.

Cuántas veces, mirando el escaparate de la ya cerrada librería Reguera, que con los de Céfiro y Palas eran los mejores de la Sevilla de entonces, antes de entrar en la Hemeroteca Municipal, para algún trabajo de Facultad, o para fantasear con ser un futuro Eduardo Mendoza, jugaba a rebautizar la calle Almirante Apodaca como Al Mirarte Apocada. Hoy, en tiempos de apoderamiento femenino, donde este apocamiento parece prohibido, y si existe se atribuye a imperativo masculino, pues ya no puede ser condición personal, una especie de diablillo interior MeToomentodo nos retrae y censura que pensemos en la posibilidad de una fémina apocada. Al Mirarte Alocada aún tendría un pase, pero si es a propósito de mujeres que se pongan el mundo (patriarcal, claro) por montera, que vivan la vida loca. El mismo diablillo que te llama aburrido cuando, una vez superada la tan poco lustrosa como desconocida calle Angostillo, que siempre será Langostino en tu mente, desembocas en Amor de Dos, rebajando al uno y trino, que ya casi ha perdido la mayúscula, a dos y, peor, limitando el muy plural y concurrido y variopinto amor hodierno a cosa de dos. Qué amar tan rancio, por Dios.

Serán pensamientos propios de algo que uno jamás se llamará, en extendido descalificativo moderno, pero igual vaya siendo, qué se le va a hacer. La edad no perdona y la vejez aparece, no cuando te empiezas a parecer a tu padre, según dijo García Márquez, sino al decir las mismas cosas que él decía (tu padre, no el Nobel) y a repetirte, silencioso, que aquel tío tenía razón. Jamás te tildarás de tal, aunque lo pienses, con leve sonrisa interior, cuando pasas por General Polavieja, que al no ganar la Guerra Civil aún mantiene su calle, para solaz de quienes prescindimos de su grado y añadimos alguna letra a su apellido, en velado homenaje del nomenclátor a quienes presumen de feminismo de cuarta generación. Y dejémoslo ahí, que de tanto jugar, el juego, más que el callejero, se gasta.