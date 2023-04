Este 28 de abril de 2023 se cumple un siglo desde el fallecimiento de don Luis Moliní, ingeniero director del Puerto de Sevilla entre 1895 y 1915. Se trata de un personaje que modernizó dicho motor económico y, lo que es más importante, transformó su relación con la ciudad.

No obstante, y como suele ocurrir con este tipo de figuras, actualmente su nombre y apellido se encuentran olvidados para la inmensa mayoría de la población. Por tanto, es justo dedicarle unas palabras en estas páginas a tan insigne persona. Vaya pues este artículo como humilde reconocimiento.

Nacido en 1848 en Requena (Valencia), don Luis María de Moliní Ulibarri estudió para ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Una vez concluida su etapa universitaria, prestó servicios como tal en la jefatura de obras públicas de Málaga y Sevilla. Es en estos momentos cuando establece su primer contacto con el Guadalquivir; eje vertebrador de su vida laboral. El Puerto de Sevilla y el Ayuntamiento de la capital le encargarían en 1884 y 1887, respectivamente, el mantenimiento del puente de Isabel II y la supervisión de la construcción del de "Tablas", o pasadera de Agua. Demostradas sus altas capacidades, desde 1891 hasta 1915 nuestro protagonista pasaría a ocupar la dirección de varios puertos andaluces, como los de Huelva (1891-93), Almería (1893-94) y, finalmente, Sevilla (1895-1915).

De él, en la prensa de 1898, lo describieron como «alto, fornido, resuelto, vivo de ademán, enérgico de expresión, pronto de genio, es en lo físico como en lo moral, un hombre del norte, con un temperamento rectilíneo, franco y simpático. Su pasión es el Guadalquivir, enamorado de nuestro río y conocedor de sus grandes destinos». Por aquel entonces tenía cincuenta años.

Llegó a la dirección de nuestro puerto con esa experiencia ya adquirida en el momento justo en el que, por necesidad, los muelles hispalenses requerían de una urgente transformación. Aunque el Puerto de Sevilla era el octavo que más mercancías movía de España (1900, 690.169 tn), tenía, sin embargo, unas instalaciones y dimensiones absolutamente insuficientes con respecto al volumen que manejaba. A los pocos años de ocupar su nuevo puesto, en 1903 publica el Proyecto de las obras de mejora del puerto de Sevilla, de la ría del Guadalquivir y de su desembocadura; obra magna que recopilaba ordenadamente todos los datos referentes al régimen hidrológico del estuario, y que fijaba las orientaciones que debían seguirse para el completo desenvolvimiento del puerto.

Tres serían las principales obras a realizar: dragar la barra de Sanlúcar y crear en él un canal de navegación, excavar una nueva corta del río entre la dehesa de Tablada y el río Guadaíra, donde irían unos nuevos muelles de hormigón armado, y la instalación, en principio, de un puente giratorio en la bocana norte de dicho canal, posteriormente conocido como de Alfonso XIII.

Todo el proyecto por él elaborado, conocido como Plan Moliní (1903) en contraste con el futuro Plan Brackenbury (1927) de su sucesor, lo llevó adelante este ingeniero con una voluntad férrea y con la fe de un convencido, armas con las que combatió cuantas dificultades fueron surgiendo; unas, a veces, por la hostilidad de los propietarios de las tierras expropiadas, mientras que otras por indiferencia de las instituciones involucradas en el financiamiento de las obras.

Valga añadir que en estos años no solo estrecharía lazos con la ciudad de Sevilla. Fue presidente del Real Círculo de Labradores y Propietarios (1905-06) y vocal de la Sociedad Hullera Sevillana S.A. para explotar las minas de Villanueva del Río (1904). Realizó y ejecutó el proyecto de apertura de la bocana de la mar Chica, en Nador (Marruecos), durante la Guerra de África (1909).

Sin embargo, en 1915, y con las obras del Guadalquivir paralizadas por culpa de la Primera Guerra Mundial (1914-18), por razones de edad se le jubila del servicio activo al frente de la dirección del Puerto, pero se le designó vocal del mismo con el cargo de delegado administrativo. Con anterioridad, la Cámara de Comercio lo había nombrado cooperador y el gobierno del conde de Romanones consejero del comité ejecutivo de la Exposición Iberoamericana, además de gentilhombre por el rey Alfonso XIII, concediéndole la Gran Cruz de Isabel la Católica y dos cruces al Mérito Naval. Finalmente, en 1924 falleció a los 72 años de edad sin tener la satisfacción de ver terminado el proyecto por el que tanto luchó, pues se inauguraría solo dos años después (1926).

El canal de Alfonso XIII o corta de Tablada es, en buena medida, su gran obra personal, a lo que habría que añadir los muelles de hormigón armado y el puente de «Hierro». Dichas infraestructuras no se podrían entender sin la realización, paralela en el tiempo y ubicación, de la Exposición Iberoamericana y su sector sur. Al fin y al cabo, la meta común de ambas empresas no era otro que el relanzamiento de la economía sevillana. La ciudad que el Certamen iba a ofrecer a los ojos del mundo no podía tener un puerto que desmereciera.

Por otro lado, es indudable que todo el movimiento comercial que la puesta en marcha de dicho evento internacional supuso –nuevas construcciones, demanda de mano de obra, crecimiento demográfico, importación de materiales, etc.- repercutió en la actividad portuaria, acusándose un aumento del volumen total de mercancías. Este incremento, que evidenció más la insuficiencia del Puerto, presionó a la hora de conseguir recursos para rematar las obras de ensanche de Moliní (dilatadas en el tiempo durante 17 años).

Por tanto, podemos pensar que para el Puerto de Sevilla la Exposición Iberoamericana fue un espaldarazo fenomenal para sus proyectos; un acicate en el que no se podía pensar en la temprana fecha de 1903. Por el contrario, para dicho encuentro internacional las obras de ampliación supusieron la «liberación» de una zona afectada por las inundaciones del Guadalquivir y Guadaíra al verter sobre ella las tierras extraídas de la corta de Tablada, ahora recrecida y disponible para edificar en ella el futuro sector sur. Por último, los nuevos muelles y tinglados comerciales resultaron ser un excelente punto de aprovisionamiento y almacenamiento para los materiales de construcción empleados en los pabellones de la Exposición.

El concepto de nuevo puerto que nuestro protagonista había defendido como necesario para el futuro, ante diversas corrientes de opinión que lo consideraban excesivo, se convirtió así en una necesidad inmediata para unos fines determinados. Y, aunque el Certamen de 1929 pasó dejando tras de sí una experiencia marcada por el desencanto y una fuerte deuda municipal, el canal y los muelles de Tablada quedaron prestando un valioso servicio a no solo la ciudad, sino a toda la provincia y otros lugares.

Puede que la turbulencia socioeconómica y política de los años inmediatamente posteriores no permitieran apreciar de un modo más claro su rentabilidad e incidencia favorable en el tráfico marítimo, pero el Plan Moliní fue la base inequívoca sobre la que se construyó el futuro del Puerto de Sevilla. Para terminar, tampoco debemos olvidar que fue él quien inició el paulatino traslado de la actividad portuaria hacia el sur, empezando por las más molestas hacia esta nueva expansión desde los históricos muelles del Arenal. Dicho proceso se completaría en 1965.

Gracias señor Moliní, y a todo su equipo.