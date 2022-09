Descuentos y gratuidad en transporte público. ¿Y ahora qué?

Ha entrado en vigor el decreto por el que se aplicarán descuentos o incluso gratuidad en el transporte ferroviario, medidas que son trasladables a otros medios de transportes a través de las Administraciones competentes.

"Como sociedad, necesitamos que el atractivo del transporte público no sea únicamente su precio, por más que se ponga de relieve frente a una crisis económica o energética"

La óptica del decreto es, completamente, de ciudad grande y, por tanto, discriminatoria. Huelga decir que, en lo que a transporte público respecta, Sevilla no juega en esa liga. Los servicios ferroviarios de Madrid y Barcelona están a un nivel con el que, hoy por hoy, nuestra área metropolitana solo puede soñar.

No obstante, partimos de la base de que todo lo que sea fomentar el transporte público tendrá el apoyo sin fisuras de Sevillasemueve: es una de las razones de nuestra existencia. De hecho, desde nuestros inicios venimos uniendo las palabras transporte y planificación, porque cuando unas infraestructuras no existen o dan un servicio lejos de ser óptimo, se requieren mejoras para atraer usuarios.

Por mucho que se “regale” un servicio, si este no es eficiente, poca gente (más allá de los ya habituales) hará uso de él. Por tanto, esta forma de promover el transporte público, fomentada por el Ministerio, es más bien todo lo contrario, un ejercicio de oportunismo. Está claro que en un contexto de inflación y medidas para el alivio de los bolsillos, es preferible subvencionar el transporte público al motorizado privado, pero no es ni mucho menos la apuesta que se espera de las administraciones en lo que a movilidad necesitamos.

Miremos a Sevilla. ¿En qué trayectos se pretende que se deje el coche en casa? ¿Qué atractivo presenta TUSSAM para absorber los trayectos que actualmente no sirve de forma directa? ¿Qué planes tiene el Consorcio de Transporte (casualmente muy activo en redes sociales en estos días) para mejorar la integración real de tarifas entre los distintos operadores? O mejor aún, ¿a qué se está esperando para zanjar de una vez la incorporación de Renfe en el ente metropolitano? ¿Cuándo aumentará Renfe la frecuencia y se operará en los dos sentidos la línea circular C4? ¿Cuándo se aumentará la frecuencia y horarios entre Sevilla y Huelva para reducir la dependencia diaria de la A-49 de muchas personas?

Todas estas preguntas, que nos llevamos haciendo desde el principio de nuestra existencia, se resuelven con gestión, planificación y miras largas. No activando a la máquina de regalar billetes de transporte público, lo cual además podría crear a la larga problemas de financiación.

Y, en medio de todo, ni siquiera hace falta hablar de continuar la construcción de la red de Metro de Sevilla, de la que seguimos teniendo el único caramelo de la construcción de un ramal técnico y cero financiación para el resto de la Línea 3.

De la mejora en Cercanías tampoco, ni de la interminable adjudicación para el proyecto de reforma de las vías del Puerto, ni de la construcción de las estaciones que prevé el PGOU para dar más sentido a la red ferroviaria metropolitana.

En definitiva: aun con todos los reparos por el oportunismo que se destila, desde Sevillasemueve apoyamos esta forma de respaldar el transporte público. Pero al mismo tiempo no podemos más que insistir en no quedarnos ahí y trabajar en las mejoras infraestructurales y de servicio de la red que citamos como ejemplo. Como sociedad, necesitamos que el atractivo del transporte público no sea únicamente su precio, por más que se ponga de relieve frente a una crisis económica o energética.

Solo un mejor servicio de movilidad podría dar de verdad sentido a estas medidas, logrando una mejor calidad de vida personal y colectiva. Algo de lo que, por desgracia, estamos lejos de conseguir, ni aunque nos regalen la colección de billetes del transporte público sevillano