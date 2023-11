No serán pocos los que, en el avance inexorable hacia la edad de la jubilación, puedan dejar de recordar un pintoresco local nocturno llamado La Tahona, sito en la calle Regina, en el que los jóvenes de la efervescente Sevilla que se preparaba para la celebración de la Exposición Universal pasamos memorables ratos de fraternidad y amena charla. A veces sirviendo de punto de destino y otras, de estación de tránsito a establecimientos próximos como La Bañera.

En la época inmediatamente anterior a esa en la que esporádicamente lo frecuenté, traté, siendo yo apenas un chaval, a un hermano del hostelero. Fue en círculos idealistas de un crepuscular encanto que nos cautivó, a través de un proceso en el que la fascinación estética se anticipó a la reflexión intelectual.

Adrián García era y es su nombre, un administrativo con vocación de poeta a la que, llegada la madurez, da rienda suelta en un blog que rezuma sensibilidad y buen gusto. Una iniciativa de la que no tendría constancia, de no haberme dedicado su autor en ella una poesía titulada Altanera voz del Orbe, en lo que constituye un detalle que obviamente ha conmovido no sólo los sentimientos típicos de una vieja amistad, sino también ese toque de vanidad que guardamos dentro de nosotros.

Evocan los versos de Adrián García el estilo propio de aquella revista Jerarquía encabezada por el sacerdote Yzurdiaga, en los lejanos y turbulentos momentos en que Navarra quiso ser Atenas, parafraseando el prólogo que José Luis Orella redactó para la elegante reedición de sus textos, lanzada, hace más de una década, por las longevas y guadianescas Ediciones Barbarroja.

Habría pertenecido sin duda alguna a su plantilla Rafael Sánchez Mazas, de no impedírselo el calvario personal que vivió a caballo del Madrid y la Cataluña republicanas, en una España trágicamente fracturada. Un conjunto de episodios del que Javier Cercas sacó inspiración para su notable Soldados de Salamina, sobriamente adaptada al lenguaje cinematográfico por David Trueba. No es gratuita la alusión al escritor nacido a fines del XIX, teniendo en cuenta la rendida admiración que sé que le rinde el protagonista de este artículo y la habilidad con la que ha recitado públicamente, en diversas coyunturas, su más conocido poema.

De la íntima relación entre lo poético y lo político se despachó hace veinte años, en una atractiva tesis a doble página, una destacada figura de las letras hispalenses. Me refiero a Antonio Rivero Taravillo y a Los secretos legisladores del mundo, cuyo sugestivo título tomó prestado del romántico Shelley. Bajo la fundada suposición y casi total certeza de que Adrián y Antonio han debido coincidir en más de una ocasión en escenarios comunes a lo largo del tiempo, no quiero terminar estas líneas sin dirigir al primero de ellos una elocuente y habitualmente mal transcrita afirmación del progenitor de los hermanos Sánchez Ferlosio, que hago mía sobre la experiencia formativa que ambos compartimos: “ni me arrepiento, ni olvido”.