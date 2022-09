“No es oro todo lo que reluce”: La otra sevilla pestilente

Ahora que, desgraciadamente, la falta limpieza en la ciudad y las quejas sobre este aspecto abundan conviene recordar cuál era la situación sanitaria de los espacios públicos de Sevilla en el siglo XVI. Antes de empezar, debemos de entender cómo era el urbanismo hispalense de aquel momento. Con la llegada del Renacimiento, las autoridades intentaron eliminar la humedad e introducir el sol en las arterias urbanas derribando balcones, arquillos, etc., a la vez que abrían amplias calles y plazas. No obstante, en nuestro conjunto metropolitano siempre ha sido difícil implantar regularidad y simetría. Sin un plan general de ordenamiento (el primero no se aprobaría hasta 1987), la urbe fue evolucionando y adaptando su casco histórico de traza musulmana a sus necesidades.

El foco de concentración humana, y, por consiguiente, que más suciedad tenía, se localizaba en la periferia, en especial en torno a las puertas; lugar donde confluían viajeros, hortelanos, comerciantes, migrantes, etc. Junto a ellas se llegaron a formar grandes muladares o basureros que alcanzaron una altura equivalente a las fortificaciones. Por si fuera poco, las murallas se convirtieron en refugio de toda clase de personas desarraigadas. La ciudad, tan cosmopolita y universal en aquellos decenios, así daba la bienvenida a todo aquel que a ella acudía.

El segundo espacio de concentración de insalubridad lo ocupaban las calles y plazuelas. Aunque tortuosas, estrechas y algunas sin salida, las principales estaban enladrilladas. A pesar de ello, sí es posible subrayar la suciedad en ellas. La basura era un mal general, aunque existían unos "guardas de las inmundicias" (a partir de 1566) e impuestos para atender a su limpieza. Sin embargo, lo cierto es que hasta mediados del siglo XIX la gente estuvo acostumbrada a arrojar los desperdicios por la ventana (de ahí la expresión "¡agua va!"), abandonar los restos de materiales de construcción, cavar hoyos, etc., todo ello en o hacia las vías públicas.

Las referencias que poseemos, algunas de ellas recogidas por los profesores Núñez Roldán o Carmona García, nos conducen a unas plazas llenas de agujeros y calles inmundas. Si uno hace un repaso por la documentación depositada en el Archivo Municipal, podrá encontrar cómo a lo largo del siglo los bandos municipales prohibiendo tirar junto a las murallas o el Arenal animales muertos, estiércol, aguas, escombros y toda clase despojos se suceden, casi con el mismo ritmo que las peticiones de los vecinos para el arreglo de los baches y limpieza de las vías cuando se avecinaban las fiestas.

En junio de 1590, el jurado Andrés Núñez alertaba a la ciudad de que, en el sitio de la puerta de Triana, "en el muladar se ha echado tanta inmundicia de parte de fuera que no se puede pasar por allí (…) y estos y otros muchos que hay están en lo mejor de Sevilla que es junto al Río y a las casas, donde por su mal olor pueden hacer mucho daño". Por otro lado, en 1598 era el teniente de asistente el que retrataba el aspecto de gran estercolero que la ciudad ofrecía: "es caso vergonzoso verla cuan perdida está con inmundicia y montones de basura que hay por todas las plazas y calles".

Sin embargo, otras veces fueron los propios sevillanos los que exigieron a las autoridades, irónicamente, que limpiara la ciudad. Los ruegos se intensificaban en los críticos momentos de riadas y epidemias, convirtiéndose los clérigos en portavoces de sus parroquianos. En 1542 el presbítero Martín de Alcalá demandaba que se arreglase la calle del Conde Negro porque los caños de agua estaban minando las casas y originando "una tremenda cría de sapos y salamandras".

Se llegó a un extremo en el cual, en 1561, el cura de San Andrés solicitaba el cercado del cementerio de su templo porque la gente se dedicaba a echar en él los desperdicios, dando lugar a que los perros hambrientos también se ensañasen con la carne de los sepultados. Por otro lado, en 1584 el cura de Santa Lucía manifiesta que en invierno las calles de su collación estaban intransitables por carecer de empedrado, no pudiendo impartir los sacramentos a los enfermos.

Aunque algunas calles y plazas estuvieran pavimentadas, crónicamente se formaban zanjas a causa del intenso tránsito. En los grandes espacios públicos, donde personas, animales y carromatos se concentraban para el mercado, los baches y montones de detritus o excrementos eran continuos. El Cabildo, consciente de ello, al aproximarse determinadas festividades proporcionaba buenos sueldos para realizar limpiezas y allanar el firme. Incluso se contrataba a un acemilero para recoger los cadáveres de los animales muertos abandonados, que emitían un hedor repulsivo.

En los parajes sin vigilancia el espectáculo era nauseabundo y en determinados sitios la basura formó un monte, como el del Malbaratillo en el Arenal. En 1594 Felipe II tuvo que tomar cartas en el asunto dictando una real provisión en la cual nombraba a cuatro alguaciles como encargados de visitar y asear la ciudad. El cronista Francisco de Ariño indica que en 1597 se condenaba a diez días de cárcel y una multa económica, si fuese “esclavo o criado o criada”, a todos aquellos que arrojasen “aguas sucias ni de enjabonaduras” por las ventanas a las calles.

Como curiosidad, las excavaciones arqueológicas realizadas en las Atarazanas (1995) han demostrado, tras el pertinente estudio paleobiológico de la basura, que ya a finales del siglo XV en la dieta de los sevillanos encontramos pavos procedentes de América. Incluso se han hallado frutos de eucalipto de la segunda mitad del siglo XVII, cuando se creía que este árbol no llegó a Europa hasta el XIX, cuando se estableció contacto con Australia.

En resumen, como bien dice el profesor Carmona García: "hoy no podríamos soportar los olores y la suciedad de la Sevilla del siglo XVI". A pesar de ello, si nuestro paciente lector ha llegado hasta aquí sin amago de regurgitar, debe saber que el aspecto y ambiente pestilente de nuestra ciudad no era muy diferente a la de otras urbes tan europeas como Venecia o París, donde las condiciones de vida e higiene no mejoraron hasta bien entrado el siglo XIX.