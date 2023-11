Las borrascas Aline y Bernard, que han impactado en la ciudad de Sevilla los pasados 19 y 22 de octubre, han tenido unos efectos catastróficos sobre el arbolado de la ciudad, pues han sido cientos, si no miles, los árboles dañados o directamente derribados por la fuerza del viento. Esta catástrofe ecológica, dado que la mayoría de los ejemplares perdidos son de gran porte, no se puede achacar exclusivamente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza, puesto que las rachas de viento máximas medidas por AEMET sólo se han aproximado a los 75 kilómetros por hora, valores elevados que no pueden ser considerados como excepcionales.

¿Qué enseñanzas podemos sacar de cara al futuro? En primer lugar, que el arbolado de la ciudad de Sevilla está conservado en malas condiciones por diversas razones: se permiten zanjas para instalar servicios muy próximas a los árboles que dañan a sus raíces, los alcorques en muchos casos son inadecuados y los asfixian, las podas no llegan en su momento, o son excesivas y los debilitan, los riegos son insuficientes en las situaciones de sequía extrema, y así un largo etcétera.

Esto no es algo nuevo y aunque se observan progresos en los últimos años, el Servicio de Parques y Jardines sigue careciendo de los recursos humanos y económicos suficientes para poder conservar adecuadamente el patrimonio verde de la ciudad, cerca de 200.000 árboles, y la Gerencia de Urbanismo ha mostrado poco interés en amparar los 100.000 árboles de titularidad privada o de otros organismos públicos, como se evidencia en la avenida de La Palmera y en todos los barrios de tipología ciudad-jardín.

Ante un situación de emergencia climática en la que proliferan las olas de calor, Sevilla no puede permitirse perder cobertura arbórea, único instrumento conocido para poder adaptarse y mitigar las consecuencias de este terrible fenómeno conocido como el asesino silencioso. Al contrario, el Ayuntamiento debe procurar ampliar sensiblemente la cobertura arbórea.

Hay que recordar que Sevilla está inscrita en la Cities Mission de la Comisión Europea para ser una de las cien ciudades europeas climáticamente neutrales en 2030. Junto con medidas urgentes de impulso a la movilidad sostenible, la creación de sombras, con la consiguiente bajada de las temperaturas y el sumidero de CO2 que supone un arbolado denso, sano y con amplia cobertura son esenciales para conseguir el objetivo con el que el Consistorio se ha comprometido, y que ya va tarde para alcanzar.

Además, arbolar y dar sombra a las infraestructuras de movilidad activa, aceras, calles y plazas peatonales y carriles bici, posibilitan su uso por peatones y ciclistas cuando las temperaturas estivales se disparan, circunstancia cada vez más frecuente, y por tanto suponen una clara apuesta por la movilidad sostenible.ruego Al ayuntamiento

En el caso concreto de los últimos acontecimientos provocados por los temporales citados, estimamos que el Ayuntamiento debe elaborar y hacer públicos inexcusablemente los estudios pertinentes para conocer con exactitud los daños observados: ejemplares perdidos, especies afectadas, cobertura perdida, para, en función de los datos disponibles en Arbomap, el Sistema de información sobre el arbolado de Sevilla, poder sacar conclusiones sobre las causas de que un número tan elevado de ejemplares hayan sucumbido a unas borrascas que no podemos considerar excepcionales, sólo en los daños que han provocado.

También estimamos que estos estudios deben permitir al Ayuntamiento sacar conclusiones para hacer más eficiente su política de plantaciones y mantenimiento del arbolado. La superficie de cobertura perdida debe ser recuperada cuanto antes, lo que obliga a dotar con más recursos y ambición a los programas de plantaciones anuales: será muy decepcionante que este año se plante un número similar a los años anteriores (entre 4.000 y 5.000 árboles), cuando las marras o alcorques vacíos han crecido sensiblemente.

Desafortunadamente, pese a que las inversiones en renaturalización urbana son comparativamente muy económicas, frente a las costosas infraestructuras grises, nuestro munícipes siempre han optado por primar a las segundas.

Después de la situación de pánico y alarma social sufrida por la población, nos tememos que se van a acumular en los despachos de Parques y Jardines cientos de peticiones ciudadanas para que se apeen árboles de gran porte, de los que se han desprendido algunas ramas. Conviene recordar que, aunque el riesgo existe siempre, en estos temporales no se ha producido ningún daño sobre las personas, afortunadamente. No podemos permitir que se relajen las normas municipales, el apeo de un árbol es un último recurso, y un acto reglado que debe estar justificado con circunstancias objetivas.

El Ayuntamiento debe apostar de forma decidida por la renaturalización de la ciudad: llenar de árboles los miles de alcorques vacíos, abrir los cientos de alcorques sellados, proteger a los ciudadanos en aquellos espacios públicos que aún carecen de arbolado, amparar de manera eficiente el arbolado privado. Y por ultimo, impulsar la gran infraestructura verde pendiente, anunciada desde 1998 y nunca ejecutada, un Anillo Verde de carácter metropolitano sobre suelos públicos, apoyado en el Guadalquivir, en el Guadaíra y en los arroyos como el Ranilla o Tamarguillo.

Este equipo de gobierno municipal tiene la oportunidad de concretar e iniciar un proyecto que es una demanda ciudadana y una necesidad perentoria para luchar contra el cambio climático.