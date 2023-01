Las pasadas han sido unas Navidades (porque han sido eso, Navidades, no unas fiestas innominadas) tradicionales, por fin, tras estos años de más que discutibles restricciones a la movilidad y a las reuniones que nos hemos tragado sin rechistar y que pese a su inconstitucionalidad no han motivado la menor dimisión ni castigo para quienes las impusieron. Que las Navidades sean tradicionales significa, en mi caso, trabajar algo menos, pasar más tiempo en casa (mucho más relajado el despacho), comer con amigos y familia (a veces aquéllos son parte de esto), vivir estos días con algo más de sentido de trascendencia y, claro, leer.

Me ha dado por, entre otras, las relecturas con temática navideña. Por si alguno de ustedes pudiera tener interés en libros (u obras de dimensión inferior) sobre tal materia o ambientados en este tiempo y lo que en él se celebra, les mencionaré algunos, siempre recomendables.

En primer lugar, una para algunos rareza (fuera de una zona concreta de la variada España): el poema La Nacencia" de Luis Chamizo, que conocí gracias a que unos queridos amigos me regalaron un libro conmemorativo del centenario de la publicación de El miajón de los castúos. Una demostración más de que un aparente localismo puede ser un clásico si tiene calidad y el tema de fondo es universal

De otro lado, El traductor de Herodes y La cabalgata, ambas de José Manuel Colinas. La primera saca partido a ese filón que es la Historia Sagrada, que tiene centenares de narraciones perfectamente susceptibles de convertirse en novela o aún en película, y personajes reales o posibles a los que, con la sensibilidad y la imaginación de Colinas, tejer una vida de la que no hay datos pero que perfectamente pudo ser como el autor imagina. La Cabalgata es otra obra de ficción que cuenta lo que en Sevilla muchos saben: que los Reyes Magos pueden sanar las tristezas de una vida innecesariamente amargada.

Otro fue una recopilación de Cuentos de Navidad seleccionados y prologados por Marta Rivera de la Cruz para Espasa hace ya casi veinte años y que incluye obritas de O'Henry, Dickens, Daudet, Clarín, Dostoievsky, Deledda, de Maupassant, Benavente, Lenôtre, Pardo Bazán, Colette, Scott Fitzgerald, Seifert, Chekhov, Rubén Darío, Mistral y Valle Inclán. Total, casi nada. Como se lee en el prefacio, transcripción de un escrito de O'Henry, "una narración navideña debe ser navideña íntegramente. Durante muchos años, ingeniosos escritores han empleado en los relatos de Nochebuena toda clase de sutiles, evasivos, indirectos y estratégicos esquemas para quitar a esta clase de cuentos su sabor pascual... Lo cual podrá ser muy progresivo, pero resulta muy triste". Eso lo dice un premio Nobel (lo cual no es garantía de nada, ciertamente, no hay más que pensar en Dylan) y yo no tengo nada que añadir.

Hay mucho más, como Las cartas de Papá Noel de Tolkien, que escribió bastante más que El señor de los anillos o El hobbit, pero lo dejaremos para otra ocasión.