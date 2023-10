No sé si cuando estas líneas lleguen a publicarse la Princesa de Asturias habrá jurado ya nuestra hoy maltratada –tanto por los hechos consumados como por las aviesas intenciones futuras– Constitución, o si algún diputado, sea del género que fuere, habrá aprovechado la audiencia que le dará la retransmisión del acto por la tele para organizar un numerito particular, ese que le dará el minuto de gloria que tanto ansía ante su parroquia. Uno se pregunta por qué nuestra izquierda ha de ser, por sistema –quizás haya de serlo más bien por antisistema–, tan escasamente agradable, hosca y malhumorada. ¿Se darán cuenta de la mucha antipatía que despiertan? Tal vez no: quizá para eso necesitan tantos asesores. Con esos modos cuesta trabajo cogerles cariño, pobres gentes: la escasa educación, aunque para justificarla se exhiban principios jacobinos, hace escasamente apreciado al maleducado. Y en realidad se trata, en buena parte, de la asunción de un muy caro –para ellos, obviamente– prejuicio, que les hace ver por todas partes fantasmagóricos súbditos, besamanos y postraciones versallescas en donde ya no las hay, ni se las desea, ni se las espera.

Pero en cualquier caso eso ahora no importa. Sí lo hace el hecho de que dentro de unos días, señora –he de reconocer que me cuesta llamar de un modo tan formal a esa encantadora niña a la que todos hemos visto crecer con cariño y esperanza, como una hija propia–, Vuestra Alteza iluminará, con esa luz que siempre ha desprendido desde niña, el presente y el futuro de una nación, la nuestra, tan cuestionada, ninguneada y dividida. Una nación antigua, que ha sido algo, y mucho, en un mundo, el de ahora, que España ha construido, como ya hizo Roma. Que ha llevado su sustancia a otras tierras, hoy sus hijas, díscolas no pocas, pero no por ello no queridas. Con aciertos y errores, como hacen los padres.

Iluminará, sí, y nos dará con ello tranquilidad y confianza, al igual que hizo hace unos días, cuando nos regaló la hermosa imagen de su jura ante nuestra vieja bandera, dejando la impronta de sus labios jóvenes en ella. Y con eso nos besó a todos, tirios y troyanos.

Hoy, una nación de ciudadanos que la aguardan se alinea tras quién será, esperemos que dentro de muchos años, la primera de ellos. Adelante, Señora. Detrás están los siglos y la Historia, y delante un futuro que, con vos, será sin duda alguna –y eso lo creo firmemente– mejor.

Hoy tenemos todos una cita en las Cortes: una cita de asistencia obligada, porque se nos hace mayor nuestra Princesa; y seguirá preparándose, con la honradez y el esfuerzo que están a la vista, para ese futuro del que hablo. Y los que no asistan… bueno, ellos se lo pierden: es bien sabido que las boinas nunca casaron bien con la media etiqueta.