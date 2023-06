Escribió Marinetti en el Manifiesto Futurista: “Queremos demoler los museos…” Después, en los párrafos finales, se extendió en la idea de los museos como panteones de arte antiguo, él lo grita en negro sobre blanco: ¡Museos, cementerios!

Se refería el escritor, dramaturgo y editor nacido en Alejandría, al museo como depósito igualador de obras de arte, todas alineadas con los mismos fondos, en la uniformidad estética de salas y salas, como nichos por los que pasear para visitar a los parientes muertos.

Pues bien, traslado el concepto a la gastronomía actual, tan dada a ferias y saraos. Tiene mucho que ver este fenómeno con la gentrificación del centro de las ciudades, con el afán de convocar masas en torno a supuestos actos sociales y culturales, a la afición a las colas y la localización en un punto de lo que siempre ha tenido su encanto en el peregrinaje.

El encanto de ir de tapas es buscar bares, incluso en barrios distintos. Visitar la tapa en su entorno original, como, desde la Antigüedad, pasaba con el arte, usualmente pensado para un sitio concreto, tanto físico, iglesia, palacio, altar mayor, capilla lateral… como ideológico, formando parte de un discurso pedagógico de un retablo o de toda una iglesia.

El concepto acomodaticio, decadente y burgués del arte como mero ejercicio estético, es algo novedoso en el largo devenir de la historia. Hasta llegar a los herméticos artistas contemporáneos, que ya piensan directamente sus obras para un determinado espacio expositivo, instalaciones lo llaman.

Todo ello, museos y ferias gastronómicas, van en relación con la cultura actual de la inmediatez, de la comodidad, todo bajo la capa tranquilizadora de eso que llaman democratización de las cosas, del arte o de la gastronomía, tanto da, el hecho es llamarle democratización, algo así, como la accesibilidad de todos, fácil y rápidamente, o no tanto, al ocio. Claro que todo esto sirve a los que tienen una mínima cultura, cierta educación e ingresos estables.

Esas ferias también tienen que ver con otras cosas, como ese afán también muy en boga de los concursos, las listas de los mejores, los más votados. Todo ello en el fondo, como justificación para dar contenido a los chiringuitos varios montados en torno a todo ello. Nunca ha habido tantos observatorios, academias, ateneos, cofradías, asociaciones culturales y profesionales. La disolución del genio independiente, del disidente, del distinto, del crítico, del que cuestiona esa filosofía del buenismo permanente donde no se quiere que nada chirríe, el encumbramiento de lo cursi en las redes sociales. Como al joven Siddhartha, se nos quiere ocultar lo doloroso del mundo.

No quiero una línea larga de chamizos de hojalata y lona todos iguales, en una avenida de cemento. Vasitos y platos de plástico, incomodidad de bullas y mesas sucias compartidas. Teniendo que ir a otro sitio a que te sirvan una cerveza mal tirada y en un vaso que se te arruga con la presión de la mano. Bajo el sol. No, enséñame mejor la bodeguita recoleta en aquella plazuela, o el bar centenario de barra de madera antigua. El tabernero en su entorno, en su hábitat habitual, con su propia cerveza o vino, tal como él lo sirve en su local y no al albur del stand del patrocinador de turno. A mí, lo otro, me da mucha pereza.