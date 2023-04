Durante mucho tiempo hemos visto como una obra tan fundamental como el Metro de Sevilla se ha promocionado o retrasado desde los organismos públicos: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio de Transportes.

Posteriormente hemos visto como asociaciones surgidas de la sociedad civil han tratado de promocionar el metro, comenzando con Sevillasemueve.

Este lunes fui invitado a asistir a una mesa redonda sobre el Metro en Sevilla Este, organizada por la asociación Sevilla Quiere Metro, que transcurrió con gran éxito de público y lleno absoluto del local en el que se celebró, con una gran cantidad de personas de pie y, por primera vez, verdadero entusiasmo con el tema del metro. Esta asociación dirigida por profesionales no directamente relacionados con el metro consiguió una cita con la Comisión de Citas del Parlamento Europeo, donde expuso que Sevilla era la única ciudad de ese tamaño que no tenía metro (una línea no es un metro).

Consiguió una segunda cita a la que acudió acompañada por responsables de los organismos de los que dependería el metro de Sevilla, y se informaron de cuáles serían los caminos para solucionar el problema en el menor tiempo posible. Dejo a los responsables de esta asociación la exposición de estos caminos que describen en cualquiera de las reuniones vecinales que celebran o en algunas de las conferencias a las que acuden.

Pero no siempre la sociedad civil y, sobre todo la prensa, han ayudado al Metro de Sevilla, por lo que procede recordar brevemente su historia.

La gestación del metro de Sevilla se inicia con el Plan Decenal del Ayuntamiento de Sevilla de 1968, elaborado por el director del Servicio Municipal de Transportes de esta ciudad, Plácido Álvarez Fidalgo (Ingeniero de Caminos). En este momento Sevilla era la tercera ciudad de España que inicia gestiones para obras de metro, tras Madrid y Barcelona.

Las obras se inician entre 1976 y 1979 y se suspenden, por parte del Ayuntamiento de Sevilla, en 1984, de forma precipitada, debido a los daños producidos en tres edificios de mediana importancia para la ciudad, la casa de los Guardiola, el edificio de la Equitativa y la estación de Cádiz, y a una campaña de prensa, acompañada de eslóganes como el metro un túnel sin salida, o la afirmación de que no se podía construir un metro en el terreno de Sevilla, falsa como se demostró con la construcción de la línea 1.

En vista de la prolongación de la paralización de dichas obras, organizamos unas “Jornadas sobre el Metro de Sevilla” en la Escuela de Arquitectura a principio de los años 90 de las que surgió el único libro escrito sobre el metro del que soy autor, titulado “Pasado y Futuro del Metro de Sevilla, de 254 páginas. En estas jornadas trajimos a representantes de los metros de Valencia, Lille, Lyon, Marsella, y Amberes, que demostraron la eficacia del metro en estas ciudades, algunas de tamaño semejante a Sevilla.

Creemos que estas jornadas aceleraron el interés por el metro, y, así, la línea 1 se reinició en 2002, tras 18 años de parada, con el buen hacer de la Consejera Concepción Gutiérrez del Castillo, para terminar en 2009. Entretanto Valencia, con 9 líneas y Bilbao que empezaron más tarde tienen sus metros terminados. En estos 18 años de parada hubo intentos de boicotear el metro, como fueron los Planes intermodales del área metropolitana de Sevilla, en los que se llegó a decir que el ;etro no hacía falta, o los intentos de sustituir el metro por tranvías.

Si Sevilla quiere tener su red completa de Metro terminada, la sociedad civil tiene que empujar y no dejarse amedrentar por cualquier incidente o inconveniente, que los habrá, teniendo una cosa clara, los tranvías, que ya los hubo con mucha anterioridad no son ni la solución adecuada al metro.

Este año han comenzado las obras en la línea 3, y tenemos unas administraciones con ganas de construir el metro que Sevilla se merece. El Metro no se podrá construir sin sacrificios de la población, el dinero necesario para acelerar su construcción habría que sacarlo de otras partidas, pero es conveniente que la sociedad civil exprese que el metro es una necesidad vital para Sevilla y que Sevilla está dispuesta a algunos sacrificios.

Cuando se produjo la posibilidad de que Cataluña abandonase la Unión Europea, numerosas empresas trasladaron su sede a Valencia, y muy pocas a Sevilla. ¿Hasta qué punto influyó la movilidad en ambas ciudades?