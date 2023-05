EL tamaño económico de Rusia, similar en PIB a España, no es precisamente un factor positivo para contemplarse entre las potencias imperialistas y militaristas. Rusia es el país más grande de la tierra y ambiciona la posición de este calibre que tenía con la URSS. Rusia es una gasolinera con arsenal nuclear y se va abriendo paso en sus relaciones con el mundo subdesarrollado bajo la atenta mirada del coloso chino.

A China lo que no le interesa es el desmontaje de la globalización y que la guerra no desarticule sus cadenas de distribución y conexión planetaria. EEUU ya no es el adalid de la globalización, lo es China. Por ello, el presidente Xi está liderando una propuesta de paz inmadura, que arrastra a Rusia, al orden de las grandes potencias emergentes (BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y que desea hablar con todo el mundo porque su interés mayúsculo es la globalización en desarrollo y sin conflictos bélicos que hagan peligrar su máximo proyecto geopolítico, la Ruta de la Seda, es decir, la vertebración física entre China y Europa, su mercado preferente.

China y su aliado Lula desean la paz (vamos, como todo el mundo, no se olvide la perogrullada, menos Putin). Pero se les nota que su estrategia es contener el conflicto con los límites de conquista actuales; también parece que EEUU no estaría muy alejada de aceptar por la vía de los hechos una Crimea y parte del Donbas -de mayoría e historia y geografía filorrusa- para volver a los límites estalinistas entre Rusia y Ucrania. Sería una agresión consumada al Derecho Internacional y la parte de victoria que se anotaría Putin, que aspiraba a conquistar Ucrania al completo por su Gobierno nazista, e instalar una autocracia satélite a lo bielorruso.

China acaba de hablar también con Zelenski y se ha erigido con la complacencia norteamericana y europea en el principal mediador de esta paz, donde las cosas y límites geográficos se consolidarían más o menos como están enquistadas en este momento: Crimea y Donbas para Rusia.

Todo indica que el Ejército ruso no da para más, sin duda el poder militar ha salido muy desacreditado por esta invasión y lo que está en el tablero de hoy es la denominada contraofensiva de primavera de Ucrania. Si ésta tiene éxito, Zelenski querrá la paz ante un enemigo vencido; mientras, Putin o es desafectado del poder o entrará en el bucle de la amenaza nuclear. Si la contraofensiva de primavera ucraniana, que está esperando sólo los resortes militares prometidos por los países punteros de la OTAN para emprenderla, no lograse unos brillantes objetivos bélicos, la guerra se enquistaría y pasaría a segundas páginas de nuestros medios de comunicación y a conversaciones de paz impuestas ya también por Occidente.

El profesor Sánchez Cuenca reflexiona en estas horas de tensión contenida sobre la oportunidad de abrir una vía pacifista ¿razonable?, donde deba preguntarse con crudeza si lo que se ventila es reparar una injusticia o la consecución de la paz. Para los partidarios de lo primero, el límite es no declarar la guerra a Rusia para los que abogan por lo segundo, lo imperativo es acabar con la guerra y transigir con hechos y situaciones injustas.

Nuestro pronóstico depende del éxito bélico de la contraofensiva de primavera ucraniana. Mientras tanto, el barril Brent no pasa de los 78 dólares, Europa se está desconectando energéticamente de Rusia, pasó el invierno y la inflación en la cadena alimentaria está repercutiendo gravemente por la posición de granero y de insumos agrícolas de Ucrania, y también de Rusia, en los países pobres y en las clases desfavorecidas de Occidente. Pero también esta inflación de los precios agrícolas se desconectaría del marco bélico y en la temporada que viene será subyacente por mor de la sequía. Estamos en primavera. A ver como resulta la respuesta ya no defensiva sino proactiva de Ucrania contra la invasión de la Rusia de Putin. Incertidumbre sigue siendo la palabra.