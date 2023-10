Van… 28 años desde que el Gobierno de España decidió en 1995, la construcción de la circunvalación exterior de Sevilla, constituida por el anillo de la SE-40 debido a la saturación que había experimentado la SE-30 en solo 3 años.

Después de muchos avatares en el 2004, al cabo de 9 años se aprobó cruzar el Guadalquivir por el sur mediante un túnel, descartándose la opción de un puente por “el impacto visual severo sobre toda la Vega del Guadalquivir “que generaba, decía la declaración de impacto ambiental del año 2001.

En 2009, al cabo de otros 5 años, el Gobierno adjudicó las obras del túnel y las empresas adjudicatarias las iniciaron, pero el Gobierno fue retrasando las mismas debido a la crisis económica y a diferentes motivos técnicos, lo que desembocó en la paralización de los trabajos en el año 2012.

En el 2020, al cabo de los 25 años de la aprobación del proyecto el ministro José Luis Ábalos decidió la resolución de los contratos de las obras con el argumento de que eran inviables, apuntando la necesidad de reconducir el proyecto de los túneles.

En septiembre 2022, hace un año, el secretario general de infraestructuras del Ministerio de Transportes defendió en su visita a Sevilla la solución de cruzar el río mediante un puente, alegando que es la solución más barata y más rápida para desbloquear el proyecto. Además, dijeron que una vez resueltas las alegaciones se pondrían en marcha con el proyecto y ya en 2023 la Dirección General de Carreteras del Ministerio reservó 2 millones de euros para este tramo.

Transcurrido un año y con importantes alegaciones presentadas al nuevo estudio informativo por diferentes organismos, ayuntamientos, colegios profesionales y asociaciones, no ha habido contestación alguna y nuevamente el tema se ha vuelto a disolver como un azucarillo en el quehacer diario de esta ciudad y sus instituciones. Y mientras del Ministerio no teníamos ninguna noticia.

Ahora aparece una nueva ministra, y van 8, y nos espeta lo siguiente: “La polémica sobre puente o túnel está resuelta desde hace meses”. No, señora ministra, la polémica no está resuelta y para aseverar que se va a hacer un puente habrá que tener aprobada la declaración de impacto ambiental (DIA) y resolver las alegaciones, algunas de ellas de gran enjundia. Esto es lo que en su Gobierno se llama “un cambio de opinión” y para los demás faltar a la verdad.

La promesa del Gobierno de que en el 2028 estaría ejecutado el puente ya nos parecía a todos poco creíble, pero ahora nos parece imposible y pensamos que es un nuevo “cambio de opinión” de este Gobierno.Estamos ante una infraestructura fundamental para Sevilla y su entorno, así como para Andalucía y, por lo tanto, ante un nuevo guantazo del Gobierno a Andalucía en la cara de Sevilla, mientras se negocian importantes cesiones con otras regiones de España y no todas políticas.

¿Qué se ha hecho en este año? El 2028 está más cerca y, sin embargo, seguimos sin conocer nada de esta infraestructura. La ciudadanía debe exigir a sus instituciones que cumplan con sus obligaciones y sus compromisos adquiridos y, si no lo hacen, tendrá que movilizarse como sociedad civil para que de una vez por todas se resuelva este tema.

Sería interesante que el nuevo gobierno municipal de Sevilla con su alcalde al frente, que ya se posicionó en la campaña electoral, tomara este tema como uno de los prioritarios de su mandato y encabezara junto a los empresarios y sociedad civil la presión al Gobierno de la nación para que se adoptara una solución definitiva a esta infraestructura, como se hizo con el metro y ya han comenzado los trabajos.

No podemos permitir desde Sevilla que, a estas alturas y 28 años después, no sólo no tengamos la infraestructura resuelta, sino que aún no sepamos cuál y cómo va a ser la solución definitiva que adopte el Ministerio.