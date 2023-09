Hace poco leíamos en estas páginas el caso de un señor de Granada, de apenas sesenta años, enfermo de cáncer, quien pese a tener cinco hijos quiere ingresar en prisión para evitar la soledad que le atenaza las veinticuatro horas del día, una jornada tras otra.

El caso dista de ser excepcional, aunque sí lo sea la supuesta solución que a este hombre se le ha ocurrido, en su desesperación. Por desgracia, la soledad es uno de los males de nuestra sociedad enferma de opulencia e indigente de valores.

Da igual dónde miremos. En Sevilla, de los poco más de ochenta acogidos por la Hermandad de la Caridad, bastantes no tienen familia y, aun peor, un porcentaje nada despreciable de dichas personas sí la tienen pero a los efectos prácticos como si no la tuvieran, haciendo especialmente importante la labor de esa Casa, no ya de mera ayuda material sino de acompañamiento personal. Es cierto que esta labor la vienen desarrollando los hermanos de la Caridad desde que en el siglo XVII Miguel Mañara –que era todo menos conservador y continuista– promovió cambios revolucionarios en esa institución para pasar a ocuparse no solo de enterrar a los muertos que nadie reclamaba, como venían haciendo desde mucho antes, sino también y sobre todo de cuidar a los vivos. Pero entonces la pobreza material, física, era ubicua. Hoy, la ubicuidad se predica de la soledad más que de la imposibilidad de acceder a una comida o a un techo.

Pero, como decía, el fenómeno se observa donde quiera que posemos una mirada ligeramente atenta. En el Reino Unido, por ejemplo, casi el quince por ciento de la población (unos nueve millones de personas, no es poco) dice sentirse sola. De ellos, según podemos leer, casi millón y medio son personas mayores crónicamente solas. No tienen a nadie con quien hablar. Nunca. Aunque en muchos casos tengan lo que burocráticamente se denominan hijos. Alguna ONG que intenta suplir parcialmente esas carencias emite anuncios en televisión pidiendo ayuda, apenas unas libras, para poder mantener un número de voluntarios a quienes las personas que se sienten solas puedan llamar. Un desconocido al que telefonear porque los conocidos ni están ni se les espera. Tales voluntarios llaman a esas personas una vez en semana en lo que, me parece tristísimo y muy revelador, denominan “llamadas de amigo”.

En España, la proporción no es muy inferior. Afecta a jóvenes y a mayores, aunque presumo que en los jóvenes es más una soledad percibida, sentida (el tópico de estar solo rodeado de una multitud, una multitud acaso virtual, electrónica, falsa) mientras que en los mayores es completamente real, tangible, opresora.

Estoy convencido de que mis lectores, como yo, piensan que eso no les puede pasar a ellos. Que no se quedarán solos porque tienen familia, amigos y muchas relaciones sociales. Y que a su vez atienden a sus familiares y amigos. Sin embargo, igual conviene mirar a nuestro alrededor y ver si nos deberíamos tomar una copa de vino con alguien. Que luego es tarde.