Ha comenzado un nuevo año civil. Este hecho nos invita a reflexionar sobre la dimensión del tiempo, algo que siempre despierta en nosotros un gran interés. Cuando me preguntan qué regalo quiero para mi cumpleaños, onomástica, etc., suelo responder que tengo de todo, que lo que más necesito es tiempo. Me imagino que esto mismo le sucede a muchas personas, porque con el modo de vida que llevamos hoy en día, seguramente a todos nos falta tiempo. Nuestro ritmo de vida se ha vuelto cada vez más frenético, y hasta los pequeños de las casas acaban estresándose yendo de un lado para otro con las actividades extraescolares al salir del colegio.

Hace pocos días celebrábamos el Nacimiento de Jesucristo, y contemplábamos el misterio de Dios Eterno que ha entrado en el tiempo, ha entrado en la historia con su palabra y sus obras para abrirla a la eternidad, para convertirla en historia de salvación. Desde esta perspectiva creyente, el tiempo se ha de considerar como un don, como un talento que Dios nos da. Por eso es importante que seamos capaces de valorarlo, de acogerlo en todo su significado, de descubrir su sentido más profundo.

Ya el poeta Virgilio hacía una referencia explícita al transcurso veloz del tiempo, Tempus fugit (el tiempo huye, se escapa), y el libro de Job nos recuerda que el tiempo se escapa como una nube (7,9); como las naves (9,26); como una sombra (14,2). El libro del Eclesiastés, por su parte, nos habla del sentido del tiempo (cf. 3, 1-8), de que todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: tiempo de nacer y de morir; tiempo de plantar y de arrancar; tiempo de matar y de sanar; tiempo de destruir y de construir; tiempo de llorar y de reír; tiempo de hacer duelo y de bailar; tiempo de arrojar piedras y de recogerlas; tiempo de abrazar y de desprenderse; tiempo de buscar y de perder; tiempo de guardar y de arrojar; tiempo de rasgar y de coser; tiempo de callar y de hablar; tiempo de amar y de odiar; tiempo de guerra y de paz.

Esta cita recoge prácticamente todas las situaciones y cambios importantes de la vida humana. Hay épocas felices, y otras que son más tristes; algunas etapas gozan de una particular fecundidad y rendimiento, mientras que otras son más anodinas y rutinarias; tienen lugar periodos de paz y alegría, mientras que en otros se hacen presente la tristeza, la enfermedad y el dolor. Todas ellas conforman el conjunto de nuestra existencia, y son ocasiones en las que podemos aprender, crecer y madurar como personas. Su presencia no es pura casualidad o accidente, y si miramos en profundidad, siempre podemos descubrir en el fondo la providencia de Dios.

El tiempo es un regalo, una oportunidad que Dios nos da y que debemos aprovechar. Llegará un día en que rendiremos cuentas de nuestra vida y de cómo hemos empleado nuestro tiempo. Una existencia fructífera comporta un cierto desapego de los bienes terrenos, un sincero arrepentimiento de los propios errores, una caridad efectiva con el prójimo y, sobre todo, una humilde confianza en Dios, nuestro Padre, siempre misericordioso.

Hoy es oportuno empezar el año nuevo poniendo la mirada en María Santísima. Ocho días después de celebrar la Navidad, empezamos el año civil con esta fiesta que tanto teológicamente como en la piedad del pueblo cristiano está tan unida con la Navidad. Lo expresa san Pablo en la carta a los Gálatas: "Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial" (Ga 4,4-5).

Vamos a poner este nuevo año bajo la protección de la Madre de Jesús; un año que se presenta difícil y no exento de dificultades, y que nos seguirá pidiendo a todos sacrificios y responsabilidades especiales. Que ella, que nos trajo a Jesucristo, nos traiga también las bendiciones de Dios en esta hora, según aquella bella fórmula de bendición a los israelitas que leemos en el libro de los Números: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz" (6, 24-26).

Con la bendición del Señor y la protección de María nos aplicaremos para hacer el mejor uso posible del año que comenzamos, en nuestra ciudad y provincia, en el contexto de la pandemia que nos aflige y que no acabamos de superar. Tiempo de plantear la vida con más profundidad espiritual, con más oración, volviendo la mirada a Dios y teniéndolo muy presente en nuestra existencia; tiempo de madurar, de corregir defectos, de crecer como personas; tiempo de mirar con atención a nuestro alrededor, porque hay muchos hermanos que sufren y necesitan nuestra ayuda. Para siempre quedará grabada en mi memoria La Misión del Gran Poder, un acontecimiento que ha entrado en los anales de nuestra historia, como también la Procesión Extraordinaria de Nuestra Señora de los Reyes. El Señor de Sevilla y la Patrona de Sevilla nos recuerdan que no podemos olvidarnos de nuestros hermanos más necesitados. Santo y Feliz Año Nuevo.