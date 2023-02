Andalucía en sus casi cuarenta años de descentralización autonómica se ha comportado espléndidamente en el énfasis por la equidad, no tanto en la competitividad empresarial, ni en la extensión de las tareas de la administración que podrían ser provistas por el mercado. La economía de la Comunidad Autónoma depende en exceso del BOJA.

También por su equidad territorial. Por algunos se repite la falta de vertebración andaluza (sin explicarse en concreto el término) pero el sistema de ciudades andaluz es el más equilibrado del Sur de Europa y el vaciamiento relativo del interior, particularmente de Sierra Morena y comarcas de montaña Béticas, es mucho menor que él de la España de las Castillas, Extremadura, Aragón o Galicia y la cornisa cantábrica. Andalucía se está reconcentrando en su litoral, sobre todo, y en las capitales de provincia, Cádiz es otra cosa con su trilogía polarizadora, y particularmente en el A.M. de Sevilla.

Otra cosa es el localismo pacato, diseñado por élites políticas y de mediana burguesía local, que justifican el atraso relativo de sus territorios por el éxito, también relativo de otros. Es el caso de la polémica fatua entre Sevilla y Málaga; que iniciada torticeramente en la capital de la costa del sol; en los momentos actuales, llega con inusitada dosis depresiva a calar en el tejido social sevillano. La llamada sociedad civil asustada con los progresos de Málaga.

En el fondo, rezuma el agravio de cuál ciudad o territorio capta más y mejor inversión pública. Y cuanto se ha dejado de invertir en la mía por la influencia de la otra. Y no se reflexiona sobre la importancia de ciclos inversores y cambios territoriales de alcance, que habitualmente salvando las distancias se corresponden con mandatos amplios como los de los alcaldes Monteseirín en Sevilla y De la Torre en Málaga.

Consideramos que la política de vertebración territorial en Andalucía debe mantener su fortaleza inversora para sostener el equilibrio litoral/interior de la región. Pero debe apostar por dos corredores extravertidos del que somos fondos –por no decir culos– de sacos: el que nunca llega al mediterráneo almeriense desde Cataluña y Valencia y el que no se ve de componente atlántico, por la Ruta de la Plata o por qué no desde el atlántico onubense, el otro fondo de saco, o como se diga en la traducción de ese galicismo, por el Algarve hasta Galicia por Portugal.

Es muy procedente, en este sentido, subrayar el papel económico del litoral atlántico (Huelva-Cádiz-Algeciras) y las conexiones con Almería; es fundamental en estos términos, el papel del transporte ferroviario de mercancías. Es ofensivo para Andalucía que no se construya ya la conexión ferroviaria del hinterland de Algeciras. Como lo es la desconexión almeriense.

Sevilla sigue acomplejada por el esfuerzo inversor de 1992; ya tuvo suficiente sostiene el resto de Andalucía, y de lo mío qué. Málaga eleva su marketing institucional por logros del siglo XXI que se corresponden con el tirón inmobiliario turístico y hortofrutícola del litoral. Aplausos.

Terminamos, más allá de la obvia competición por retener y aumentar la inversión pública del Estado central particularmente -otro día entraremos en la nefasta gestión de los Fondos europeos por la Comunidad Autónoma- en una región que ha sido la mayor receptora bruta de los mismos en Objetivo 1 (regiones desfavorecidas). Bien es verdad que debieran aligerarse las restricciones en la utilización de la financiación europea –más aún en los fondos Next Generation EU–. Es petición generalizada flexibilizar las reglas fiscales y sobre ayudas de Estado, y la documentación medioambiental.

Consideramos que la mejor inversión hacia dentro de Andalucía para favorecer la globalización regional y articular los dos corredores antes mentados, es la conexión por alta velocidad entre Sevilla-Málaga. La creación de la connubarción funcional, digital y territorial entre dos ciudades de parecida dimensión y fuerza, pero de distinta especialización económica.

Deben seguir especializándose y compitiéndose, las ciudades compiten entre sí. Pero desde la articulación funcional y real. Los mejores millones de inversión en la Comunidad Autónoma son estos en vertebrar activamente Málaga con Sevilla, litoral e interior de la región; cuesta para empezar 1.200 millones de euros.