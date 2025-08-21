En el adiós de un visionario

Seguro que si preguntamos en la calle son muchas las personas que saben, y mucho, sobre la romería del Rocío y nunca han pisado Huelva, son muchos los ciudadanos que podrían reconocer la imagen de la talla o incluso el entorno de Doñana donde se celebra esta fiesta. A usted mismo, seguro que le pasa, o con otros casos más lejanos, como conocer que en Japón puede encontrarse a mujeres paseando por la calle con kimono, que conviven con gente joven, pero sobre todo adulta, que pasa horas en establecimientos donde se puede probar lo último en videojuegos, y no, no ha pisado el país nipón.

Y todo esto lo sabe gracias a lo medios de comunicación. A veces no somos conscientes de que junto a ese papel de entretenimiento que aportan los medios, existe esa otra función -si cabe más importante- de educar y enseñar a través de los contenidos periodísticos. Sí, se trata de una función social encomendada a los medios de comunicación y amparada por la Constitución Española dentro sus derechos fundamentales.

Desde que estudié periodismo para mí siempre ha sido prioritaria esta labor social y reivindicar el papel de los periodistas como garantes de ésta, y en mis investigaciones científicas siempre intento incluir este importante cometido periodístico. Pero quizás hoy este deseo se ve aumentado y lo siento casi una obligación, porque el lunes nos despertamos con la dolorosa noticia de la pérdida del periodista Ricardo Medina. De él se pueden decir muchas cosas, sobre todo de su valía personal, por encima incluso de la profesional. Era un visionario, un maestro de generaciones y generaciones de periodistas, que se formaron desde jóvenes con él, en sus significativos formatos. Sí, fue el padre del programa Madrid Directo, que sigue en antena y que inspiró al veterano programa Andalucía Directo, pero también del formato de Andaluces por el mundo, que ha llevado al espectador hasta los lugares más recónditos del planeta. Gracias a programas como éstos los telespectadores han aprendido sobre geografía, fiestas populares, gastronomía, lenguas y modalidades lingüísticas. Espacios televisivos que han servido para poder viajar sin salir de casa, para construir ciudadanos más tolerantes conociendo diferentes tipos de sociedades, para romper fronteras… Y lo que es muy importante, entreteniendo y educando, haciéndonos valorar eso que nos viene de fuera, pero también todo lo que tenemos cerca, el valor de lo local, de lo nuestro.

En un momento en el que la profesión periodística está tan denostada, donde parece que las redes sociales e internet pueden ser el verdugo del periodismo tradicional, estos programas son ejemplo de lo que aporta el buen periodismo, el periodismo de calidad a la sociedad. El periodismo es un reflejo de la sociedad en la que se crea, acompaña a los ciudadanos de una generación y los une, y a la vez son historia narrada de lo que sucede. Por eso, son muchos los ciudadanos, los andaluces, que hemos aprendido entreteniéndonos gracias todos esos contenidos que nos llegaban a través de la pantalla del televisor. Y como es de bien nacido ser agradecido, hoy tenemos que dar las gracias por todo lo que personas y profesionales como Ricardo han aportado, a veces tanto o más que los libros de texto o las clases en el colegio, porque lo han hecho en el lenguaje más apropiado, en ese que hace que los conocimientos entren sin que el alumnado sea consciente que los esta recibiendo, y que tanto reclamo en mis clases en la universidad, porque esos conocimientos son los que no solo se aprenden sino que se asimilan y no se pierden.

Mi campo de investigación tiene mucho que ver con este papel de los medios, mi tesis doctoral trataba sobre la vertebración social que han conseguidos muchas productoras audiovisuales a través de sus creaciones, sobre la defensa de la lengua y las modalidades lingüísticas, de los valores de la transmisión de la gastronomía, las fiestas populares y otros contenidos culturales… Una investigación que posteriormente fue el embrión del libro Historia y estructura de la producción audiovisual, publicado por la Editorial Pirámide, y que evidentemente incluía mucho de lo que he aprendido siendo espectadora de estos formatos televisivos y teniendo la suerte de haber podido trabajar en Andalucía Directo, programa muy laureado, pero sobre todo reconocido diariamente por la audiencia que demuestra que los ciudadanos disfrutan año tras año con él y ya suma casi treinta años respaldado por los datos. Ricardo no me conocía cuando le dije que estaba haciendo una investigación sobre televisión, ¡cuántas llamadas, mensajes o correos electrónicos recibiría de este tipo!, una persona con programas a lo largo de los años en distintas comunidades autónomas, con trabajadores desplazados en distintos puntos de España (España Directo) o del mundo (Españoles por el mundo), y no lo dudó, me dio las gracias por contar con él y contestó con profesionalidad e implicación a cada una de sus preguntas, apoyado siempre por el valioso papel de su hija Sonsoles. A la gente grande la avalan sus hechos y él hizo tantos…

Los medios de comunicación tienen en sus manos un importante papel, pero sin creadores que hagan atractivos para la audiencia los contenidos y periodistas implicados que pongan profesionalidad y pasión a lo que hacen, la sociedad quedara huérfana ante las redes sociales, internet y las fake news, huérfana como hoy nos sentimos un poco todos los profesionales que creemos en el buen periodismo. El mejor homenaje que podemos hacer es seguir reivindicando el periodismo local, cercano al ciudadano, que entretenga y enseñe, el verdadero periodismo, el periodismo de calidad.