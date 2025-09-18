Antonio Bustos, el verbo y la pasión

Había nacido en el idílico Paseo de Colón. Como para no ser sevillano. Huérfano desde muy temprana edad hizo de su vida una constante y permanente lucha por la superación. Desde muy joven inició su andadura profesional bajo la tutela de su querido Francisco Caballero-Infante a la sazón fundador de la Revista agrícola La Cosecha.

El que suscribe, muy niño, vio en aquel joven una referencia de fidelidad y cariño. Su presencia diaria en la sede de la revista en la calle Castellar de nuestra ciudad, donde mi familia residía, lo hizo entroncar, aún no genéticamente, con la familia del que fue su mentor.

De la mano del mismo pasó a ser funcionario de la recién creada Universidad Laboral llamada entonces José Antonio Primo de Rivera.

Su buen hacer confirmó el que fuese durante varios años secretario personal de Don Santiago Sánchez, salesiano, a la sazón alto dirigente de la entidad.

Durante este tiempo, y ante los ojos admirados del que suscribe, bético como él, se erigió en fundador de La Peña Bética de la calle Feria que se ubicó en la cercana calle Palacios Malaver, casi aledaña a la de su trabajo vespertino.

Es recuerdo de este relator verlo en las reuniones de trabajo como secretario de la edición acompañado de su mentor y de los recordados hermanos José y Jesús de las Cuevas cofundadores, con el citado Caballero-Infante, de una de las revistas pioneras del agro andaluz.

Su beticismo le hizo pertenecer durante varios años a la directiva del Real Betis Balompié y en diversas ocasiones viajar con el equipo, como delegado del mismo. Fue emotiva su defensa, en una ocasión, de éste, ante la sospecha cernida sobre el mismo. Tras un brillante triunfo en Madrid hubo de poner su energía oral para disipar, con un enérgico discurso, las dudas sobre una posible indisciplina técnica.

Su apasionado verbo, rico en matices, le hizo un orador poético y brillante. En 1989 fundó el curso de Temas Sevillanos, iniciativa cultural que le valió la concesión de la Placa de Honor de la Unesco, la Medalla de Oro de la Ciudad en 2007 en categoría de Educación, la distinción de la Asociación de Amigos de Lisboa, la Medalla del Histórico Concejo de Sevilla y la Máxima Distinción de la Unión Iberoamérica de Instituciones Culturales de Habla Hispana.

Ha muerto Antonio y el Arenal de Sevilla está de luto. Era un ser al que le rezumaba Sevilla por los poros de su cuerpo y que se ha llevado al Cielo su Pregón.

Siendo, como fue, pregonero de casi todo, me decía con gracia inigualable que había pregonado un sinfín de pueblos y ciudades pero no el de Guadalcanal porque su Virgen de Guaditoca no rimaba en consonante con ningún ripio que rematase un verso.

Padre ejemplar de cuatro hijos Antonio, Juan, Macarena y Rocío y esposo fuera de lo común. De la mano de Marili, su mujer, ha convivido más de sesenta años. ¡Ahí es nada! Era tan inmenso como su barroquismo afectivo. Era escritor, era periodista, era poeta y era bético. Por ser fue, hasta el hermano varón que nunca tuve.

Brille en él la Luz perpetua que su Virgen de la Carretería le ha dado y descanse en paz