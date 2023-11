Una de las mayores frustraciones que he experimentado en mi vida sucedió cuando, al volver a mi colegio muchos años después de salir de él, mientras recorría sus añoradas estancias entré en el espacio de la vieja biblioteca, y la voz de quien me guiaba chirrió una endeble explicación por mi sorpresa ante aquellas paredes despojadas de estanterías, saqueados los tesoros que allí descubrimos, todo desmantelado –ni un mal volumen olvidado– “porque hoy ya está todo en internet”. Por eso es doble el gozo de que acabe de abrir a contracorriente una nueva biblioteca en la ciudad. Y no una cualquiera, para mí la más cautivadora que puedo imaginar, réplica pero a gran escala de la que he ido reuniendo pobremente en mi casa. Una biblioteca del mar. Y ubicada donde tiene que estar, en la orilla del Guadalquivir por donde todo fluye hacia el océano. Al cobijo del centro Exploraterra que el V Centenario nos legase, visible desde el paseo donde atracada está la embarcación de la I Vuelta al Mundo, la gente maravillosa de esta Fundación, siempre guiada por sus sueños y los horizontes de sus cartas, ha reunido una buena colección de títulos con el denominador común de la biografía marítima del mundo. Quizá no comparable a los fondos que ya disponían el Archivo de Indias, la desheredada Escuela de Estudios Hispano Americanos o el amputado departamento de América de la Facultad de Historia. Pero sí creada desde la vocación y el apasionamiento de su donante, Ignacio Fernández Vial, a quien no es necesario presentar. Hasta la luz que ilumina los tomos está diseñada como una respetuosa espera, con esa cerúlea penumbra de los sollados de los galeones, con el celo de mantener contenido en cada ejemplar su correspondiente aventura, sus rociones de agua salada y de velas desplegadas, sean de historia, de técnica o de crónicas y de tantas épocas, personajes y lugares diferentes. Sé que hay marinos arribando a sus últimos años de existencia que están entregando allí sus fondos por la garantía de supervivencia y mimo que el sitio ofrece. Los que hemos tenido la dicha de conocerla y prometernos el regalo de muchas horas futuras lo confirmamos. A escasos metros se cuenta con lujo de detalles, tocando casi los objetos que la protagonizaron, la odisea que emprendió Magallanes, entre cabos y flechastes insinuados, olor a brea y esparto, chapoteos de olas infinitas susurradas. Aquí todo se detiene por el efecto de un viento que soplara a la vez desde todos los puntos de la rosa: léase de todos los autores, investigadores, exploradores y memorialistas que por el argumento que les une, el mar, pueden ser considerados poetas. Son las pequeñas alegrías que hay que celebrar y nos quedan desapercibidas. Ojalá esta biblioteca tenga capacidad de crecer y dar cabida a muchos miles de títulos más, nuevos o bien aquellos otros condenados a las librerías de viejo por quedar sin dueño tras desaparecer el delicado espíritu de jardinero de un bibliófilo aficionado al tema. Ordenadamente, sin alborotar su benedictina atmósfera, invito a los amantes de los asuntos marinos a disolverse allí, en el mismo espíritu de sí mismos. Quien prefiera pensar que todo está en internet, que se abstenga.