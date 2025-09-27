Los caballeros de San Fernando y su calle

La calle Fernández y González discurre paralela a la Avenida de la Constitución desde el final de la Plaza Nueva hasta García de Vinuesa, antigua calle de la Mar. Su primitivo nombre medieval de calle de Castro hace referencia a la donación de casas por parte de Fernando III a don Fernán Ruiz de Castro y don Alvar Pérez de Castro, destacados caballeros que acompañaron al rey en la conquista de Sevilla. En ella se establecerían más nobles de distintos linajes que fundaron el Hospital de los Caballeros y una cofradía en el compás del gran convento franciscano situado en terrenos de la actual Plaza Nueva. “Los 200 caballeros conquistadores entre quienes repartió San Fernando tierras, villas y heredades, de que ha procedido casi toda la nobleza titulada de esta ciudad, fundaron un famoso hospital en esta calle para ellos y sus descendientes con la advocación de Asunción de Nuestra Señora.” (Félix González de León). Este hospital estuvo activo hasta 1587, cuando el cardenal Rodrigo de Castro agrupa setenta y seis de ellos en dos: el del Amor de Dios en la calle homónima, que recoge cuarenta, entre ellos el de los Caballeros; el del Espíritu Santo en Corcheros (Tetuán), que asume el resto. En la calle se ubicaba también el Hospital de Cargadores, del que se posee menos información. La mayoría de los hospitales realizaban más funciones religiosas y de beneficencia que de atención sanitaria, quedando concentrada ésta en el de la Sangre, el de las Bubas, el de San Lázaro...

La calle de Castro compartiría su nombre con el de Hospital de los Caballeros y más tarde con el de Bizcaynos, que sería el preferido por las clases populares y que desplaza a todos los anteriores, apareciendo así en el Plano de Olavide de 1771. Este apelativo deriva de la presencia de un contingente de vascos dedicados al comercio del hierro con la compraventa de clavos, herraduras, lanzas, hachas... Asimismo, se abrieron talleres de imprenta y se estableció un nutrido grupo del gremio de carpinteros, actividades que adquieren más importancia tras la instauración de la Flota de Indias en el cercano puerto fluvial. Recibe en 1888 su actual rotulación en honor al escritor de novelas por entregas de supuesta base histórica Manuel Fernández y González, de quien se cuenta que utilizaba “negros literarios” de postín, entre los que podría encontrarse Vicente Blasco Ibáñez. El edificio más emblemático de esta céntrica vía es el conocido como La Adriática, un palacete de ensueño que hace esquina con la avenida, encargado por el banquero y empresario Juan Bautista Calvi y Rives de la Tour en 1914 al gran arquitecto José Espiau y Muñoz, quien madura en él ese espléndido neomudéjar que cultivara con maestría dentro de su estilo de raíz regionalista. Esta encantadora casa-palacio, quizá las más fotografiada de Sevilla, se muestra abierta en sus fachadas a través de miradores y terrazas, revelándonos arquetipos históricos-artísticos hispalenses.