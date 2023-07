El cierre de librerías y las consabidas reacciones que ello provoca son algo recurrente últimamente. En nuestra ciudad cerrarán por desgracia próximamente tres establecimientos. Entre quienes se lamentan abundan los que no han pisado nunca las librerías que cierran y a lo peor ninguna otra en bastante tiempo. Su postura (o más bien su pose) no es muy sólida por poco realista. Hay que recordarles que una librería no es sólo un comercio bonito que se visita de vez en cuando, en Navidad o en otras fechas señaladas. Es, por encima de todo, un negocio que como tal ha de funcionar razonablemente todo el año, esto es, con clientes y ventas suficientes. Lo que deberían preguntarse es muy sencillo: qué leen, cuánto y de qué modo. A lo mejor descubren que hace tiempo que no han adquirido un libro en papel.

Asimismo, abundan los que ven estos cierres como una manifestación de que los tiempos han cambiado, también por lo que toca a los libros, y que hay quien aún no se ha enterado o no quiere enterarse. Queriendo subrayar hasta qué punto pueden estar equivocados algunos tozudos y pertinaces libreros, suelen rematar su discurso afirmando que ahora se lee más pero de otra manera, en otros soportes (palabra mágica), diferentes del libro tradicional. Acaso habría que preguntarles qué entienden exactamente por lectura. Pero aunque suenen un poco a cuñado, no les falta cierta razón. El libro no va a desaparecer pero es indudable que el entorno y las circunstancias en que éste ha de desenvolverse, sí que han cambiado. Decía Paul Valery que los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido. Seguro que hoy añadiría otros muy evidentes y más peligrosos. Probablemente, la mayor enemiga de la librería sea la propia librería, al menos como ésta se ha entendido hasta ahora. Tal vez sea un espacio pasado de moda, lo que no es necesariamente negativo, y desde luego definitivamente un lugar para minorías. Hay libreros que trabajan ya con este planteamiento, que no significa en absoluto, más bien todo lo contrario, no actuar de manera inteligente desde un punto de vista comercial.

Entre las librerías que cerrarán en Sevilla está la veterana y excelente Yerma. Su excelencia no es más que reflejo de quienes la han gestionado, primero, su fundadora, Rosa Rojas-Marcos, y luego, en los últimos años, su sobrino Sergio. Este último encarnaría a la perfección qué debe ser un librero a la altura de estos tiempos: lector culto y atento, respetuoso con el cliente, creativo y con iniciativa y, por supuesto, muy trabajador. Quienes hemos frecuentado Yerma, en especial en esta última etapa, no nos explicamos qué ha podido fallar, más allá de lo obvio: la falta de viabilidad económica. Situada en Nervión, no en una zona marginal, y rodeada de varias facultades universitarias, incluso con un instituto de secundaria justo en frente, su cierre resulta incomprensible. La única explicación plausible es el abandono de los lectores, aun en un entorno como el descrito (¿Nadie lee ya en la universidad?). Sin duda, la suerte siempre juega en toda empresa. Yerma seguramente no ha gozado de ella en esta última fase de su existencia. Pero desde luego los que no la tenemos somos los damnificados con su abrupto e injusto cierre.