Las cuentas mágicas de Feijóo

EL nuevo máximo dirigente del PP ha explicitado en una de sus muchas intervenciones de estos últimos días cuál es su fórmula para hacer frente a los problemas de la sociedad española cuya política aspira a dirigir: “bajar los impuestos, aumentar las inversiones, mejorar la educación, la sanidad y los servicios públicos… y cuadrar las cuentas”. Bien es verdad que ni en esta ocasión ni en las muchas otras declaraciones que está teniendo últimamente ha llegado a concretar Feijóo cómo piensa alcanzar esos hermosos y bien pensados objetivos, lanzados al aire sin duda para agradar al oído de la ciudadanía, lo que me lleva a la conclusión provisional de que se trata de una fórmula evanescente, difusa, mágica, diría yo.

Cuando se hacen este tipo de planteamientos en política, lo lógico sería aportar algún dato, basar esas afirmaciones en el balance de la gestión realizada, con más motivo cuando quien los hace se presenta como un político experimentado. Feijóo ha puesto como ejemplo de esas políticas las llevadas a cabo por Moreno Bonilla en Andalucía en los últimos tres años y medio. El propio presidente andaluz ha hecho una enumeración de todos los supuestos logros de la nueva Arcadia andaluza de la que disfrutamos gracias a él, y lo hace un día antes de que, un mes más, el paro baje en España y suba en Andalucía, evidenciando que los datos de la realidad son los peores enemigos de la propaganda y la demagogia. La vieja creencia de que una mentira repetida hasta la saciedad acaba convertida en una verdad, por mucho que se encargue de ella el taimado Bendodo, no resiste la prueba del algodón: Andalucía, antes del llamado Gobierno del cambio, ya era la región que crecía más que la media, creaba más empleo que la media, era la segunda exportadora, y el abandono escolar mejoraba más que la media, por citar algunos ejemplos de datos que indicaban una realidad que se quiere presentar como lo que no es: el cuento de que con Moreno Bonilla llegó la suprema felicidad para esta tierra no deja de ser eso, un cuento.

Casi un millón de pacientes andaluces han sido derivados a una sanidad privada que recibe casi 700 millones de euros de dinero público, mientras las listas de espera para especialidades han crecido un 20%, más de 2.000 aulas de colegios públicos han sido cerradas, sobre todo en el medio rural, mientras más de 3.000 maestros y maestras son despedidos, 70.000 personas están en lista de espera de la dependencia que Moreno intentó desmontar mientras más de 10.000 fallecieron en 2021 esperando su resolución, y, en fin, se han adjudicado 21.000 contratos a dedo y sin control con el pretexto de la pandemia, y en contra de las resoluciones judiciales. Esta es la realidad de una gestión ineficiente, incapaz y apática, más preocupada por echar la culpa de todo a la herencia socialista, y mucho menos por hacer frente a los problemas del paro, la sanidad y la dependencia, por citar algunos, una gestión obsesionada por elaborar y consolidar una imagen de falsa moderación en vez de centrada en dar respuesta eficaz a los problemas de la ciudadanía, más pendiente de criticar y descalificar permanentemente al gobierno central en lugar de utilizar eficiente y diligentemente los abundantes recursos financieros que ese gobierno ha puesto a su disposición.

Por eso, cuando Feijóo quiere hacer de la política de Moreno su tarjeta de presentación, anunciando que podrá bajar impuestos y mejorar las políticas públicas con más inversión y mejores educación y sanidad, nadie puede creerlo, y menos aún cuando dice que todo ello lo hará cuadrando las cuentas. Todo el mundo sabe hoy, tras el fracaso de las políticas conservadoras en la crisis de 2008, que sólo hay una fórmula para cuadrar las cuentas con esas políticas, y es privatizando el capital público –como hizo Aznar– y recortando las políticas públicas, en virtud de las cuales y en el mejor de los casos la ciudadanía ahorraría una pequeña cantidad en sus impuestos, y a cambio deberá hacer frente a más gastos privados para complementar algunos servicios públicos, como la sanidad o la educación, lo que ha dado lugar a que en los años finales de la crisis España haya sido uno de los países que más aumentó su índice de desigualdad. Lo que Feijóo propone no sirve para cuadrar las cuentas, por mucha propaganda y publicidad que maneje, por mucha contabilidad creativa que sea capaz de hacer. Como mucho, podrá servir para poner las cuentas en un cuadro, que no es lo mismo.