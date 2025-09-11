Desperdiciando talento

La dificultad que encuentran nuestros jóvenes para acceder al mercado laboral es una lacra inadmisible que atenaza su futuro, les genera insatisfacción y ansiedad y destroza sus expectativas. La tasa de paro juvenil de España, que supera el 20%, sigue siendo la más alta de la UE, lo que provoca una huida constante de graduados hacia mercados laborales exteriores, más abiertos y receptivos. La incapacidad para retener un talento que hemos financiado desde la infancia es una muestra más de la falta de ambición del sistema educativo, la ineficiencia del mercado laboral y la incompetencia, en este campo, de nuestros sucesivos gobiernos. Es desolador contemplar cómo en lugar de incentivar un mercado laboral competitivo, ágil, abierto, transparente, eficaz y sin trabas burocráticas nos perdemos en regulaciones innecesarias torpemente combinadas con un continuo despilfarro de recursos públicos en meros placebos dinerarios como bonos culturales, descuentos en viajes y demás galguerías que buscan acallar el desencanto, tratando a los jóvenes como adolescentes caprichosos en lugar de espolear su actitud y aptitud para ayudarles a madurar, condenándolos a vivir como peterpanes hasta superar la treintena.

Pero no es menos preocupante el abandono en el que quedan quienes tras una vida laboral de dos o tres decenios acaban excluidos del mercado de trabajo debido a su edad. Es un despropósito que más de medio millón de trabajadores en plenitud de facultades sean beneficiaros del subsidio específico para mayores de 52 años. Y no porque crea que haya que dejar desprotegidos a quienes han tenido la desgracia de quedarse sin trabajo. En ningún caso. Los 480 euros que se reciben no pasan de ser una limosna y aunque es justo que el estado cotice por los subsidiados, resulta oneroso e ineficiente: encarece el coste actual de las prestaciones y también el de las futuras pensiones. Nos encontramos ante una tragedia social y económica. La dignidad inherente al ser humano exige que la sociedad proteja al ciudadano evitando que se convierta en un parásito. Pero tampoco en un siervo del poder, esclavo de la caridad que recibe graciosamente del Gobierno. El Estado de Bienestar debe actuar con eficacia, no convertirse en un burdo redistribuidor de miseria. La mayoría de los parados de larga duración quedan fuera del alcance efectivo de lo que se ha dado en llamar políticas activas de empleo. Lo único que se consigue es condenarlos a una larga agonía económica. Vivir subsidiado durante casi una decena de años no creo que sea agradable para nadie. Y no sólo por lo escaso de la cuantía, insuficiente para sobrevivir, sino por la terrible desesperación que genera en los cientos de miles de afectados.

Las prejubilaciones, los ERTE, los ERE y los simples despidos en la pymes, sumados a la pobre salud de muchas empresas, agravada por el Covid y la rigidez del mercado laboral, están condenando a la pobreza y a la exclusión social a trabajadores con dilatada experiencia en su sector. Profesionales procedentes de todos los niveles de responsabilidad y especialidades se ven abocados a deambular sin esperanza recibiendo continuos rechazos. Lo que es más inconcebible aún en una economía de servicios como la nuestra. Quizá por eso cada vez encontramos más opositores canosos optando a plazas en la Administración. No es extraño. Obtendrán un puesto que no les satisfará porque, para poder aprobar rápidamente, buscarán las que exigen menos formación. Pero así, al menos, se garantizarán un salario hasta el día de su retiro y jubilación.

Estamos desperdiciando la formación e impulso natural de los jóvenes a la vez que el talento de quienes han acumulado el amplio bagaje práctico que les da la veteranía. Hemos olvidado que el éxito nace de la colaboración entre la curiosidad innata y expectante del aprendiz, la habilidad y eficiencia del trabajador experimentado y la sabiduría y seguridad del maestro. Si todo ello lo abandonamos y lo sustituimos por limosnas y golosinas a nadie debería extrañarle que estemos, económicamente, cavando nuestra propia tumba.