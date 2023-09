Hay lugares que parecen impregnarlo todo como sin querer y, al tiempo, como si no pudiese ser de otro modo, como algunos atardeceres, algunos olores o la risa fresca de los niños. Lugares porosos y magnéticos que ejercen su fascinación al margen por completo de cualquier explicación que no sea ese preciso estarse ahí. Ese sentido de pertenencia. Como una lluvia que moja o una música confortadora. Hay lugares que suceden, que están en el espacio pero también en el tiempo. Un poco como las ciudades que los acogen y los producen. Y pocas en eso hay como la nuestra.

A veces, algunos desconocidos –pronto dejan de serlo– dan más que otros que parecían estar siempre guardando las espaldas, fieles como perros hasta que creen no necesitar al benefactor de siempre, leales como espadas prestas a clavarse justo ahí, esperando su momento, largos años, siempre en sombra –la sombra no se va–, con el tamaño de un alfiler pequeñito. Y bien está que así sea. Al avanzar del camino uno va percibiendo la verdad profunda por contrapunto de aquello que escribió Norberto Bobbio en su De senectute con su aplastante clarividencia sobre “la constancia de los afectos que el tiempo no consumió”: que los hay que sí se consumieron. A estos conviene apartarlos pronto y sin nostalgia, como cachivaches que enseguida nadie querrá cuando pase su hora prestada, arrumbados en el rincón pueblerino, de los que uno se desprende como mercancías de segunda mano sin mucho valor: el que ellos mismos han querido darse. Ser de todo es ser de nada. Y el amor, en los mediocres, es también el silencio del odio.

Otros afectos llegan en cambio para iluminar, para acoger sin ínfulas, para darse sin intereses, para llenar esas tardes donde si no el alma naufraga, con la naturalidad de lo no interesado, de lo que se da porque sí, al margen de convenciones que no sean las creadas genuinamente por gente libre que se da cita en un lugar simplemente porque quiere, todos iguales y diferentes, con sus vidas distintas y convergentes, encontrándose, perdiéndose, buscándose, hallándose, reencontrándose, convocados sin convocatoria, como por arte de magia. Lugares de la amistad, ese amor que no exige. El calor espontáneo de la vida.

Pero los paraísos son siempre perdidos. Cuando pase el tiempo me recordaré haciendo algunas cosas o estando en algunos sitios. Quizás dando clase. O deambulando por la ciudad: San Marcos, San Luis, Santa Marina. Desde luego no en academias ni en saraos impostados, donde la gente –Juan Iglesias dixit– revuelve caldos. Lejos de fatuidades. Y de chismes. Con mis hijas o leyendo algún libro, o escribiendo algo, aspirando la vida que se va a manos llenas, cayendo el sol a plomo o yéndose tras el crepúsculo que tiñe el río, en alguna esquina –demasiadas veces ya en el centro–, con Dani y su gente –magnífica gente–, un poco mago, un poco sochantre, un mucho persona, en mi rincón cubierto de Lo que diga la Sole, ya siempre en mi memoria.