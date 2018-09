¿Una estrategia de “ciudad saludable” para Sevilla?

LA reciente edición de la XIV Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España, (comandada esta vez por los prestigiosos arquitectos sevillanos Sara Giles y Pepe Morales) ha premiado una propuesta de estrategia de “modelo de ciudad saludable” para Ponteareas, en Pontevedra, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestra ciudad.

Se valora una estrategia de ciudad amable con el peatón, sin coches en el centro, con espacios públicos encadenados con los equipamientos básicos y con un sistema de parques urbanos periféricos que penetran hasta el corazón urbano, además de una batería de sugerencias saludables que atienden a una estrategia general y encadenada entre todas sus disciplinas, que va a permitir trabajar a todas las instituciones en una única dirección para programar la ciudad a medio y largo plazo.

Pero esto no es lo más importante, lo más relevante es que se presenta en un “único mapa”, con todas las estrategias reunidas e integradas, ese es su principal valor, y por eso el jurado ha premiado una propuesta que se entiende compleja a nivel técnico, pero ahora se presenta con la expresión mínima de contenido, siendo capaz de definir el todo de forma clara y sencilla, que todos los ciudadanos pueden entender sin tener que descargar y leer miles de páginas o conceptos. Ese en su mayor valor mediático y de trasparencia, sin aspavientos.

Frente a un sistema de planeamientos sucesivos, que no paran de solaparse unos sobre otros, que se olvidan y vuelven a aparecer, y que en algunos casos se redactan los planes para proyectos que han sido aprobados, incapaces de ser entendidos por otros ciudadanos que no sean expertos, en esta ocasión se reduce todo a un solo plano, mediante una estrategia integrada que sirve para entendernos todos, y desde donde todo el mundo puede contribuir a su ejecución, desde cualquier escala de trabajo, reflexión o interpretación.

La estrategia global desde los principios básicos del “Hábitat Saludable” es el concepto que ha superado al ya antiguo y confuso concepto de “Hábitat Urbano (ambiguo y vacío de contenido en los últimos tres años).

Tampoco ha tenido repercusión el reconocimiento de la Bienal al proyecto sevillano de Luces de Barrio, que mediante microactuaciones climáticas en varios colegios, los escolares participan en poner verde los patios y aprender a implantar medidas de sostenibilidad climática, y que no estaría mal extender a todos los colegios.

Pensamos que Sevilla necesita más estrategias y menos planes y proyectos, menos refugio en la gestión y más compromiso diario, nos sobran anuncios de lo que se está preparando, o se va a preparar, (aparato mediático potente), de eso tenemos y para regalar.

Sevilla no es tan sostenible como la pintan desde el gobierno municipal. Sí es un continuo mar de anuncios publicitarios, un Guadiana con túneles de abrir y cerrar. Concentrados en lo importante, es el eslogan utilizado. Capaces de convertir una Caseta de Feria en el Hermitage, seguir manoseando el éxito de turistas anuales que vienen al año, y basan su campaña en un triunfo ajeno, que se escapa de las propias decisiones municipales.

El compromiso con la ciudad contemporánea, de progreso y modernidad, se mide viendo dónde están centrados sus dirigentes. De eso no me cabe duda. Plantar cara a los poderosos y no solo a los débiles, hablar claro con los dueños de Altadis, y exigir igual trato que para Málaga (coste cero), y devolver algo de dignidad a un barrio saturado y sin equipamiento de calidad (Los Remedios), o plantarse en el Ministerio de Defensa para exigir al nuevo gobierno la devolución de los terrenos de Tablada a los sevillanos, al Ministro del Interior con la comisaria para el Polígono Sur, o algo más sencillo, entender el pavimento del Centro Histórico como un patrimonio de Sevilla, y no como un aspecto funcional o menor, donde se negocia si asfalto o plataforma única con los vecinos, eso no, que eso incomoda.

Por no hablar de mojarse con las empresas que están diseñando el tranvía para hacer un proyecto del siglo XXI y no del pasado, o dejar solos a los funcionarios sin instrucciones. Eso es de verdad centrarse en lo importante, evitando esas temidas paradas cardiorrespiratorias, para volver a anunciar lo que ya estaba anunciado. Así no sirve el esfuerzo de los colectivos.

Mientras tanto esperemos rectificación en el tiempo que nos queda, que haya una próxima primavera, que los campos vuelvan a reverdecer, y se resuelva el modelo de ciudad saludable en un único y sencillo plano, como ya se hace en la legislación urbanística alemana. Eso será parecido a estar centrado en lo importante.

Para verlo en Sevilla, esperamos que pronto se expongan los premios de la Bienal, el gobierno municipal se encargue de difundir más lo que esta sucediendo en el panorama actual del urbanismo español, que sus efectos no pasen desapercibidos en la planificación municipal, y que los premios tengan traslación en lo que sucede todos los días, lo mejor que podemos hacer para vivir nuestra ciudad de forma “saludable”.