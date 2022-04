Del inconveniente de haber leído (I)

Una antigua jefa vino una mañana por mi despacho, con cara de impostada ingenuidad, comentando con sorpresa una expresión usada por la juez en una sentencia que afectaba a un procedimiento de nuestro departamento. "Las normas de hogaño", leyó. "¿Habías oído alguna vez esa palabra: hogaño?" me preguntó, pues, como he comprobado con otros compañeros, pensaría que por haber publicado algo llevo el María Moliner en la cabeza. Era una pregunta retórica: en verdad no le importaba en absoluto el significado del término ni pensaba consultarlo en ningún lugar ni, aunque le explicara de dónde venía y me deshiciera en palabras, se iba a acordar al salir de allí para desayunar. Conviene aclarar que ambos pertenecemos a un cuerpo administrativo para cuyo acceso se exige una titulación de grado superior y, en su caso, ocupaba el puesto de mayor jerarquía en la así llamada carrera administrativa. Es decir, si no lo sabía, tal vez por decoro o una cierta dignidad profesional debiera haberlo buscado en un diccionario o en el Google que todo lo sabe antes de mofarse con bobalicona sonrisa de las expresiones de una juez que demostraba haber leído algo más que las leyes a cuya interpretación dedicaba sus jornadas laborales. Me quedé mirándola con la duda de si explicarle que esa palabra viene del latín hoc anno (este año), que usaban los romanos para diferenciar lo actual de lo perteneciente al pasado, el año anterior o ante annum (antaño), y, ya puestos, citarle aquello de "las nieves de antaño" del poeta Villon, que no llegaron a platearle su sien, por cierto. Pero pensé que lo mismo cuando le dijera lo de hoc anno creería que me refería a cierta parte de la anatomía humana y tomara el rábano por las hojas y viera ironía donde sólo se extendía el vasto dominio de su ignorancia. Así que me callé y puse cara de jugador de cartas sin buena partida, dejando pasar el tiempo mientras releía el párrafo donde la juez se había despachado y, de paso, una ocasión para afilar, o afinar, mi ironía, de la que ella ya había conocido muestras y aún le quedaba por probar la principal. Se ve que, pese a conocer el aforismo de Lichtenberg que aconseja usar sustancias tan corrosivas como la ironía con cautela, la vez principal, y última, se me fue un tanto la mano.

En mi vida burocrática he comprobado cómo la afición a la lectura no sirve absolutamente para nada. Tampoco debería extrañarme. El canonizado Adolfo Suárez al parecer jamás acabó de leer ningún libro y eso no fue obstáculo para que cumpliera de manera solvente con su misión en tiempos bastante difíciles. Fue un político atrevido y, en un porcentaje nada desdeñable de sus decisiones, acertado. Y sin necesidad, dicen, de leer apenas. Y otro que por lo visto nunca abre un libro es el rey emérito Juan Carlos, su compañero de pilotaje en aquellos años. Y ahí está, elevado a los altares de la santísima democracia española durante más de veinticinco años, vuelto a elevar tras su abdicación y ahora parece que ya terrenalmente condenado a una distancia que propicie el olvido, hasta que la muerte lo repare. Si uno echa la vista atrás y revisa nuestra Historia comprueba que los periodos más conflictivos fueron aquellos en los que nos gobernaron personas más instruidas. Azaña escribía, traducía y aun dedicaba sus ratos libres a estudiar alemán; Besteiro también traducía y escribía, por no hablar de la importancia que tuvieron los Ortega, Machado, Marañón, etc. para el advenimiento de la Segunda República. Seguro que si hubiera sido cosa sólo de los Lerroux, Largo Caballero y compañía, Franco se hubiera quedado en una mera nota a pie de página de nuestra Historia. Franco, otro que apenas leía. En esto de la lectura los dictadores, tal vez por saberse en desventaja ante los políticos democráticos, o por intentar arrostrar ese déficit de legitimidad que, pese a considerarse salvadores de la patria, latentemente arrastran, suelen mostrar excesivo empeño por investirse de cultivados y hasta hacen sus pinitos como escritores. Hitler escribió sobre su lucha (combate, traduciría el gran Mauricio Wiesenthal), Pinochet jugaba a modesto pero contrastado historiador del ejército chileno y se fotografiaba con Borges (lo que le costó el Nobel) y Fidel Castro lloró un par de años la muerte de su querido García Márquez, quien alababa el incansable afán lector del cubano (lo que, por cierto, no le costó el Nobel). En esto los dictadores son como esos hombres hechos a sí mismos que, sacados de la escuela con pocos años, cuando alcanzaban un elevado estatus, se descubrían faltos de los recursos culturales y las maneras sociales necesarias para tratar en la alta sociedad que ahora los admitía y corrían a tapizar las paredes de los salones principales de su mansión con una formidable biblioteca perfectamente intonsa.