En estas fechas el famoso Cuento de la Navidad de Charles Dickens nos serviría como hilo conductor para explicar dos modelos económicos y dos paradigmas fiscales radicalmente diferentes. Uno el modelo que defiende el Partido Popular que parece diseñado por el avaro señor Scrooge antes de que se le aparecieran los espíritus de las navidades. Y el otro, el que defiende el Partido Socialista, que sería el que defendería el señor Scrooge al final de la novela.

En el modelo fiscal socialista los más ricos tienen que contribuir con lo que es de justicia. Con esta concepción, cuando gobernó el PSOE no hubo ni infierno fiscal ni huida fiscal. La clase media no pagaba impuesto de sucesiones ni de patrimonio. Hubo una elevada atracción fiscal, de las mayores de toda España, superior a la de Madrid y a la que se registra desde 2018. Estos datos los oculta el actual Gobierno andaluz porque demuestran la falsedad de su relato.

Es la economía la que hace que se recauden impuestos y no los bajos impuestos a la élite

En esos mismos años podemos observar cómo Andalucía, en un contexto económico y financiero muy difícil, con un Gobierno de España que recortó 6.200 millones la financiación a Andalucía y que no invertía lo que le correspondía por población, logramos liderar el crecimiento económico y del empleo en España. Se avanzó más que Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia, o casi el triple que la media europea, lo que permitió crear medio millón de empleos y reducir el paro un 40%. Crecían todos los sectores económicos y, con particular intensidad, la creación de empresas, la inversión privada y las exportaciones, que se multiplicaron por dos. Andalucía era líder en España en empresas que cotizaban a la Seguridad Social, con más de 266.000 empresas.

El modelo de la derecha se basa en eliminar todos los impuestos que gravan la riqueza; disminuir la progresividad fiscal de los más pudientes, nada de nada para los más humildes y algunas migajas para compensar a la clase media trabajadora. Así, las 20.000 personas más beneficiadas pueden celebrar las navidades con un auténtico festín, con regalos fiscales entre 9.000 y 12.000 euros, y eso sin contar los regalos de más de un millón de euros por cada cinco millones heredados a los multimillonarios. Frente a ello, ninguna ayuda para 2,8 millones de hogares andaluces no beneficiados que suponen el 70% de los hogares. Y migajas para el resto de la clase media que no le llegan ni para comprar el pan, de 10 euros a 20 euros al mes. En total son 3,4 millones de contribuyentes y sus familias, el 90% de las familias andaluzas, que no es poco.

Hay dos fundamentos económicos que no logra comprender el PP de Moreno Bonilla y que son fundamentales para el óptimo funcionamiento económico. Es la economía la que hace que se recauden más impuestos y no los bajos impuestos a la élite los que hacen crecer a las economías. Si fuese como el PP cree, los países subdesarrollados que tienen muy bajos los impuestos a los muy ricos saldrían de esa situación rápidamente, pero la realidad es la contraria.

Y, segundo, que para que una economía vaya bien hay que invertir mucho y durante muchos años en políticas de igualdad de oportunidades y creer en la justicia social que supone creer en la fuerza del pueblo. Los países de Europa o en el mundo con mayor recaudación fiscal son los que tienen una economía mejor porque han invertido mucho para conseguir niveles elevados de los índices de desarrollo humano.

El problema de fondo del modelo económico del PP es que no creen en la igualdad de oportunidades, sino las elites. Y este elitismo lo aplican también a la concepción de la propia política sanitaria, educativa y social.

La progresividad fiscal es muy importante, porque es lo que establece la Constitución, y viene así desde los albores de la democracia en España: ya estaba en la Constitución de 1812. Y en la progresividad los impuestos que gravan la riqueza son muy importantes porque la desigualdad de ingresos es mucho menor que la desigualdad existente en la riqueza acumulada. Y es injusto gravar mucho lo primero y exonerar lo segundo, porque los muy ricos tienen instrumentos que permiten no pagar nada y acumular mucho.

Las consecuencias de este peculiar modelo fiscal que Feijóo quería copiar en España la hemos podido ver recientemente en el Reino Unido. Los británicos han obligado a frenar un paquete de medidas como el que el PP planteaba para España y a dimitir en tiempo récord a la nueva primera ministra por ese disparate. Desde entonces ya ni siquiera el PP se atreve a hablar de bajada masiva de impuestos. Y máxime cuando el nuevo gobierno conservador británico está haciendo justo lo que el PP tanto le criticaba al Gobierno de España.

El PSOE de Andalucía aboga por duplicar las deducciones fiscales a la clase media y trabajadora e incorporar una nueva desgravación fiscal al incremento del coste de las hipotecas. Pero Andalucía no puede permitirse el lujo de hacer regalos fiscales de más de 1.100 millones que no benefician a Andalucía. La Andalucía real lidera las estadísticas de desigualdad y está a la cola de los indicadores de prestación de los servicios públicos fundamentales en España y no puede permitirse esos lujos. Ese dinero que ahora está en manos de las grandes fortunas y de las grandes farmacéuticas no se reinvierte en Andalucía, tal y como se hace cuando llega a la clase media en forma de inversiones, ayudas sociales y mejoras de los servicios públicos.

El modelo económico de Moreno Bonilla no funciona. Ni recaudan más que antes ni le acompañan los resultados económicos. En 2021, la convergencia de Andalucía con España se ha situado por primera vez en la historia en el último lugar de España y por debajo del 60% del nivel de la UE. Y, en 2022, Andalucía es la comunidad que lidera los peores datos de tasa de paro de España. El PIB andaluz registra en 2022 un crecimiento inferior en 4 puntos básicos y la inflación 4 puntos básicos superior a España. Desde 2018 se han perdido 23.000 empresas y en 2022 la inversión extranjera desciende un 45%, cuando en España aumenta un 87%.

De seguir por ese camino el Espíritu de las Navidades Futuras nos mostraría que Andalucía caminará, pero lo hará a dos velocidades, con una desigualdad que crecerá más que la propia economía y como consecuencia la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas vivirán peor que en el resto de España y de la Unión Europea.