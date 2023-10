La patria de la vida es el presente”… Así comienza el poema de Mihail Eminescu, el poeta moldavo que ya en el siglo pasado nos daba las claves de lo que hoy muchos denominan mindfulness.

Y es que las modas, eso que ahora llaman tendencias, van y vienen. Pero el fondo de armario, las prendas que están siempre dispuestas para sacarte de cualquier apuro, permanecen.

Esa es la vida. Y no me dirán que la poesía, el género literario por excelencia, con el que mejor expresar los sentimientos, las ideas, y la belleza, no es más necesaria que nunca. Lo es en estos tiempos dramáticos en los que la información se llena de conflictos, de sangre y de dolor.

La poesía es el diálogo que se hace indispensable a cada paso. Porque es lo que sujeta y sustenta a la palabra y la hace imprescindible. Ella es la que nos abre caminos de entendimiento, de sabiduría y de reflexión que a más de uno le debería de hacer pensar para actuar en consecuencia y siendo coherente.

La mayoría asistimos en la distancia, observando cómo los conflictos de ayer llegan hasta aquí, como si formaran parte de un bucle que no tiene fin. Heridas que, lejos de cerrarse, se dejan abiertas a pesar de la disposición de algunos a intentar cicatrizarlas. Y vuelven. Vuelven para recordarnos que el hombre tropieza, una y otra vez, para ni siquiera intentar salvar a los inocentes.

Y aquí estamos; intentando vivir de ese pasado, cuando éste encierra numerosos riesgos: perder las perspectivas de las cosas es lo primero que quedará abandonado en cualquier rincón de nuestro subconsciente. Y esto nos hará que nos dejemos llevar por la falta de un análisis objetivo que nos muestre lo que de verdad sucede, en todo lo que nos rodea.

Pero tenemos mucha información, dirá el colectivo. Contamos con multitud de canales a los que tener acceso, para obtener análisis sesudos de la actualidad, afirmarán otros ¿seguro? Yo no lo estoy tanto, si me lo permiten.

Ya lo dijo el escritor y filósofo don Miguel de Unamuno, en aquella famosa frase con la que el viejo rector necesitaba desahogarse ante una situación insostenible y muy peligrosa, protagonizada por los hunos y los hotros, y a los que dedicó eso de: “Vencer no es convencer”.

No puede ser más actual una expresión con la que se intentaba trasladar cordura, en un contexto que, aunque parece lejano, es similiar a todo lo que estamos viendo y escuchando.

No basta con gritar para que lo entendamos. No basta con lanzar consignas vacías. Y no lo es porque el ser humano necesita de un liderazgo con principios. Soportes fuertes que nos den seguridad y que estén libres de intereses particulares para alcanzar a la mayoría. Principios que nos trasmitan confianza para continuar juntos.

Falta razón porque, y no lo olviden, sin esta facultad jamás nos podremos hacer un juicio de lo que vivimos o pensamos. Nunca llegaremos a conclusiones que den sentido a la verdad y, difícilmente, podremos entender, que lo que ocurre nos atañe, nos importa, nos afecta y nos puede beneficiar pero también perjudicar.