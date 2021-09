Lo que perdemos con los fuegos

Más de mil personas pudieron regresar a sus casas en Estepona y Benahavís, tras pasar varios días en polideportivos y hoteles en Ronda y otros lugares. Gaspar Mena, maestro jubilado de Alpandeire señala: "Siempre se ha dicho que los fuegos se apagan en invierno que es cuando se preparan los cortafuegos".

Casi 10.000 hectáreas de árboles y monte mediterráneo se han quemado en el incendio de Sierra Bermeja, y Valle del Genal, en Málaga, el más importante de este verano en Andalucía, donde ha fallecido Antonio, un bombero de Almería y dos han resultado heridos; un helicóptero cayó a tierra y afortunadamente los 19 tripulantes pueden contarlo. Tuvieron que ser desalojados vecinos de seis pueblos del Valle de Genal: Alpandeire, Júzcar, el pueblo pitufo, Jubrique, Genalguacil, Faraján y Pujerra. Este incendio nos ha hecho recordar otros. En 1991, el de Canjáyar, Almería con 10.346 has calcinadas; en 2004, el de Minas de RioTinto, Berrocal, Castillo de las Guardas, con 24.700 has y dos fallecidos. El de la Costa del sol, en 2012 con 9.670 has; en 1992, Grazalema en el que fallecieron 5 agentes forestales. Y el más reciente de Doñana en 2017, que afectó a Moguer y Mazagón y quemó10.340 has. Y ahora este provocado por la mano del hombre. Desde hace años venimos diciendo que hay que endurecer las penas contra los terroristas ambientales, esa gente sin escrúpulos que por venganza hacia otros, o las administraciones, por especulación, o por locura pirómana arruinan la vida y el futuro de miles de personas que viven, trabajan y disfrutan en el medio rural. ¡Agradecimiento hacia todos los efectivos del Plan Infoca, la UME y cuantos han intervenido en las tareas de extinción! Cuando esto escribo gozo con el disfrute de la lluvia que cae sobre Sevilla y sobre buena parte de Andalucía y que anoche apagó el fuego en Sierra Bermeja y en el Valle del Genal originado por los incendios de sexta generación que como señaló en este periódico, el ingeniero forestal Víctor Resco: " Se caracterizan por la presencia de un pirocúmulo (nube de humo y cenizas).La intensidad del fuego crea unas tormentas que pueden generar descargas eléctricas". Ya en 2017 en Portugal hubo incendios con pirocúmulos. Fallecieron 67 personas. En 2021 se han dado en Navalcruz, Ávila; y en Tarragona, por eso sorprende que el Vicepresidente de la Junta Elías Bendodo, hablase de "incendio inédito". ¿Inédito? Convendría documentarse. El Alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera y vecinos de la sierra criticaron la tardanza de la Junta en solicitar ayuda a la UME. También los bomberos de Benalmádena, se ofrecieron desde el primer momento y se les ignoró. Si se pidió ayuda a Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, y otras comunidades ¿Porqué no se llamó a los bomberos de Benalmádena? Alguien debería responder. Y sí, los incendios se apagan en invierno con planes preventivos forestales, cortafuegos, y ganadería extensiva y trashumante que limpia el monte y ejerce de bombero.

La zona afectada en Málaga, es de alto valor ecológico y paisajístico. Los Reales de la Sierra Bermeja, paraje natural, albergan numerosos endemismos vegetales y el único bosque de pinsapos que crece sobre peridotitas, rocas ricas en hierro y metales pesados. Hay enebros, pinos marítimos, alcornoques y coscojas; cabra montés, corzos , meloncillo, águila calzada, halcón, gavilán, búho real. El Valle del río Genal se halla en la serranía de Ronda. Lo integran 15 municipios, entre ellos: Benalauría, Algatocín, Genalguacín, Parauta, Pujerra. Estos pueblos viven de la agricultura, la ganadería, la apicultura, trabajos forestales, castañas, esparto, elaboración de chacinas y perfumes y aceites. Con los programas Leader han desarrollado el turismo rural. Es una comarca bellísima y no muy conocida. En mi etapa de Tierra y Mar (1992-2013), visité varias veces con mis compañeros este Valle, donde realizamos reportajes de saca de corcho, recolección de castañas y setas, estuvimos con ganaderos de caprino y de ovino, con apicultores, con agricultores como los hermanos Juan y Francisco Calvente que en la aldea de "las siete pilas", entre los valles del Genal y del Guaro, donde queda un puñado de familias desperdigadas, nos enseñaron los secretos de la siega y de la trilla. Tradiciones, formas de vida de unas gentes ahora amenazadas por el fuego y por el Cambio Climático, pero también por la desidia y el abandono de las Administraciones que asisten impasibles al despoblamiento del interior de Andalucía