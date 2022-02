Por qué quiero poder votar a mi rector

Tengo 68 años y soy catedrático de la Universidad de Sevilla desde 1982. Lo primero quiere decir que no podría ser candidato a rector y lo segundo, que creo conocer bien mi universidad. Fui vicerrector de la Universidad de Sevilla con Pérez Royo y director de su Escuela de Ingeniería durante cinco años.

En un momento en el que se debate una nueva ley de universidades, escribo estas reflexiones porque la de Sevilla es la única universidad pública española donde el rector o rectora es elegido por el claustro y no por sufragio universal, y creo que esta singularidad está lastrando su progreso. Daré algunas razones por las que entiendo que es un error mantener el actual procedimiento.

El sistema indirecto es menos democrático que uno basado en el sufragio universal. Los defensores del sistema actual, normalmente claustrales, suelen argumentar que es parecido al del presidente del Gobierno o el alcalde. Nada más lejos de la realidad. En el caso del alcalde o presidente, los candidatos están perfectamente identificados en el momento de la votación y son miembros de un partido político. Partido y candidato decantan el voto de cada ciudadano. En la Universidad de Sevilla no hay partidos y los candidatos a rector no son conocidos en el momento de la elección de los miembros del claustro. Los claustrales lo son en virtud de la valía que sus compañeros les reconocen. Más tarde, cuando hay candidatos y elecciones a rector, ellos deciden a quién darán su voto.

Permitiría debatir cada cuatro años propuestas de diferentes modelos de universidad

El sistema de elección del rector o rectora de la Universidad de Sevilla fue decidido por el propio claustro sin que los universitarios de a pie supieran entonces el sentido del voto de sus representantes, que se quedaron para sí el derecho a elegir.

No es raro oír que una elección por sufragio universal introduciría la influencia de los partidos políticos en la Universidad de Sevilla. La experiencia de estos años demuestra que esta influencia no es mayor en el resto de universidades públicas. Recuérdese que el anterior rector pasó directamente del Rectorado al Gobierno de la Junta de Andalucía o que otro ex rector es actualmente el representante de un partido político en el Consejo Andaluz de Universidades.

Es importante resaltar que, frente al sistema indirecto, una elección por sufragio universal aumentaría el sentido de pertenencia a la universidad de sus miembros, que participarían directamente en la elección de su máximo representante y autoridad académica.

Y aún más importante, permitiría poder debatir abiertamente cada cuatro años propuestas de diferentes modelos de universidad, distintas políticas y acciones a llevar a cabo.

Aumentaría, por tanto, el flujo de ideas, la implicación y compromiso de los universitarios y, como consecuencia, el capital social de la universidad; capital social colectivo que debe ser una de las principales fuentes de crecimiento y excelencia de la institución.

El actual sistema ha dado lugar a colectivos y centros especialmente influyentes, independientemente de su calidad científica, docente o el número de sus miembros. Por el contrario, hemos visto cómo la Escuela de Ingeniería, con el 20% de la producción científica publicada por la Universidad de Sevilla, el investigador más citado, cuatro de los cinco investigadores más citados y tres premios nacionales de investigación entre sus miembros en activo, no ha tenido en los últimos 30 años un vicerrector de investigación, vicerrectorado que en este periodo siempre ha sido ocupado por miembros de una misma facultad.

A lo largo de las tres últimas décadas, el actual sistema ha dado lugar a una suerte de carrera política universitaria que ha conducido a que el rector siempre sea un miembro del equipo saliente. Profesores valiosos, no implicados en el Rectorado anterior, sienten que no pueden competir en igualdad de condiciones dentro un subgrupo de la US al que no pertenecen o al que sólo lo hacen formalmente.Estoy convencido de que estas peculiaridades de la Universidad de Sevilla dificultan su desarrollo hacia un modelo científico y académico donde prime la calidad por encima de todo, que fomente la participación e implicación de sus miembros y genere una fuerza colectiva que la impulse.

Contemplo con orgullo de andaluz y desazón de profesor de la Universidad de Sevilla cómo la otra universidad histórica de Andalucía que sí elige a su rector o rectora por sufragio universal, que sí hace cada cuatro años un debate amplio entre sus miembros y que sí alberga un gran sentido de pertenencia a la institución de la gran mayoría de sus miembros, va poniendo tierra de por medio con respecto a la Universidad de Sevilla en casi cualquier indicador de calidad.

Desde aquí invito al profesor Miguel Ángel Castro a lo que, en el lenguaje coloquial actual, sería hacer un "Adolfo Suárez" antes de que finalice su mandato y que promueva un cambio en los estatutos, que permita una elección por sufragio universal del próximo rector o rectora.