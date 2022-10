Mucho ruido

De un tiempo a esta parte no hay día ni informativo en el que no aparezca un "experto en todo…". Raro es que, además de las informaciones del cercano apocalipsis por un hipotético impacto de un meteorito, al que se ha desviado de su órbita, no añadan las olas de calor, las lluvias torrenciales, la guerra de Ucrania o la subida sin control de la luz y el gas. Y, no lo olvidemos, la del Euríbor y, por lo tanto, las hipotecas.

A esto tenemos que sumar que nos vamos acercando al invierno. Un invierno que para muchos, y por la situación geográfica en la que habitan, va a ser complicado, difícil y más frío que cualquier otro año. Y lo va a ser porque el precio de la electricidad no va a permitir encender las calefacciones y, por lo tanto, la temperatura de las casas agradable, precisamente, no va a ser.

Y siguiendo con la suma, sin ninguna división y más de una multiplicación, ahora también recibimos clases de estos "expertos en todo", casi en tiempo real. Lecciones en las que nos indican las horas a las que debemos apagar las luces, o de cómo fabricar nuestros propios artilugios para aprovechar más la luz natural.

También nos indican que un coche eléctrico nos va a ayudar a ahorrar y a no contaminar. Y aquí llega la contradicción porque resulta que no vamos a poder enchufarlo ya que, de lo contrario, la factura que nos va llegar va a ser estratosférica.

Igualmente, y con la cercanía de la Navidad, los ayuntamientos de toda España van a poner horarios de alumbrado navideño. Van a apagarlos antes, o lo van a encender después y eso de que se inaugure en pleno mes de noviembre, pues no va a poder ser.

Lo cierto es que es imposible llegar al final de esta suma. Es interminable todos los elementos que tenemos recopilar para poder cuadrar las cuentas. Cuentas que no salen y que a algunos los obligará a prescindir de cosas y con la que muchos lo van a pasar muy mal. Agotados todos tras la crisis de 2008, la pandemia, y que (otra vez) retorna a nuestras vidas, como un constante remake de una película de terror.

Y no sé ustedes pero yo tengo la sensación de que nos están enseñando a que veamos con naturalidad cosas que no lo son. A que dejemos de hacer otras por ¿nuestro bien? A que perdamos el contacto con la realidad y los valores que nos acercan a ella. A que sólo veamos una parte de lo que está ocurriendo. A que nos digan algo y seguidamente lo contrario. A que la palabra coherencia haya dejado de existir y a no tener espíritu crítico ni tiempo para hacer un análisis profundo de lo que ocurre.

Y sí, nos hemos acostumbrado al ruido. Un ruido al que el gran Joaquín Sabina le puso letra y música y que describió tan bien… "Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas. Se apagaron los latidos. Y con tanto ruido… No se oyó el ruido del mar".