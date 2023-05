Los Baños de Doña María de Padilla, en el Alcázar de Sevilla, y no solo por su nombre, parecen una reservada instancia, íntima y femenina. Antiguos aljibes de origen almohade, entre los siglos XII y XIII, se encuentran bajo la planta del Patio del Crucero. Después cubiertos con bóvedas góticas de crucería, en el reinado de Alfonso X, El Sabio, y donde se bañaba la amante de Pedro I, María de Padilla, en el tiempo que transcurrió de su permanente vínculo con el monarca, desde 1352 hasta la muerte de María, en Sevilla, el año 1361. No es cuestión de entrar en disquisiciones, ahora, sobre su naturaleza de amante o su condición de reina tras un matrimonio “por palabras de presente” que el rey proclamó después de muerta. Pero cierto es que María de Padilla acudía a estos baños que llevan su nombre. En 1868, Fernán Caballero, pseudónimo de la escritora Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea, que murió en Sevilla el año 1877, compuso un opúsculo, El Alcázar de Sevilla, publicado por “Juan Moyano. Imprenta, Estereotipia y Encuadernaciones”, en la sevillana calle Francos, 35, con esta nota de entrada: “El producto de este librito se destina a las arrepentidas, institución que no cuenta con más recursos que los de la caridad”. Refiere la autora, a partir de un “cuéntase” propio de las leyendas populares, que, mientras se bañaba María de Padilla –con el exhibicionismo, también legendario, de desplazarse desnuda hasta el lugar–, Pedro I hacía tertulia con sus cortesanos y, por razones de la galantería de aquellos tiempos del siglo XIV, se introdujo la costumbre de que “los caballeros bebieran del agua misma en que se bañaban las damas”. Sin embargo, advirtió un día el rey que uno de los cortesanos no lo hacía y se dirigió a él para preguntarle el motivo e instarle a que probara tan buena y fresca agua. Respondió que no lo haría –prueba de la valentía del caballero, conocidas las maneras de don Pedro I– y el rey, contrariado –mala cosa–, volvió a preguntarle las razones. Escribe Fernán Caballero: “Para evitar, Soberano Señor, repuso aquel, que si encuentro agradable la salsa, vaya a antojárseme la perdiz”.

Hace pocos días, se ha publicado la edición, en español, de Los fuegos de la lujuria. Una historia del sexo en la Edad Media, de la historiadora, escritora y crítica británica Katherine Harvey. Y acaso María de Padilla sea buena muestra de los rasgos deseables de la belleza femenina en la Europa medieval: “Un cabello dorado, una piel blanca y brillante, unas mejillas sonrosadas, una nariz delicada, unos dientes blancos, una boca pequeña y roja, unos brazos y dedos largos y delgados, unos senos pequeños y altos, una cintura pequeña, un vientre redondeado y unos pies delicados”. Cabrá conjeturar, entonces, si Pedro I fue preso de la magia amorosa o del mal de amores.