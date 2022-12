El anuncio de que en esta campaña se van a plantar cerca de 5.000 árboles en la ciudad continúa con una operativa que se repite desde el año 2016. El Ayuntamiento puede pensar que este esfuerzo sostenido es suficiente para afrontar la situación de emergencia climática, declarada institucionalmente, ya que contar con cobertura arbórea ayuda a mitigar las consecuencias del cambio climático y de la baja calidad atmosférica que sufre Sevilla.

La ciudad, grosso modo, cuenta con 194.000 árboles de gestión municipal, 27.000 de otras administraciones y 80.000 privados. Aunque la ratio recomendada por la OMS de 1,3 arboles por cada 3 habitantes se cumple sobradamente, este dato numérico no es significativo. Es el cualitativo de la cobertura arbórea el realmente trascendente, y éste no nos deja bien parados: es del 20,3%, muy inferior al de ciudades como Barcelona y Madrid (24 y 26 %), que no sufren los rigores climáticos de nuestra ciudad.

Sevilla se ha ido dotando en los últimos años de diversos instrumentos para la protección y ampliación de su patrimonio verde: el Plan de Ordenación del Territorio (2009), que ampara diversos elementos de carácter supramunicipal; el PGOU (2006), que amplía el sistema de espacios libres y cuenta con una normativa de protección del arbolado; las ordenanzas de parques y jardines (2013), que regulan las talas y el buen uso de nuestros parques; y, finalmente, el Plan Director del Arbolado Urbano 2019-39, que con un novedoso diagnóstico de la situación establece propuestas y directrices.

Sin embargo estos instrumentos, aún perfeccionables, tienen como principal problema que no se cumplen. Por tanto son incapaces de revertir un panorama marcado por las malas noticias, como las recogidas por la prensa en el año 2022: apeo de 230 arboles en Luis de Morales, de 300 en el estadio de La Cartuja, señalamiento del 80 % del arbolado de Tablada y del Hospital Militar, retroceso del arbolado privado en La Palmera, mutilación del ficus de San Jacinto, maltrato del Parque del Guadaira, abandono del Parque de Palmas Altas, amenaza por la privatización de la finca forestal del Cortijo del Cuarto, derribo de la tipuanas en Ramón Carande, etc.

¿Es suficiente plantar 5.000 arboles al año para poder aumentar la cobertura arbórea? Rotundamente no lo es. Por cada árbol maduro eliminado sería necesario plantar entre 15 y 20 para que proporcionen una cobertura similar, teniendo en cuenta que cerca del 20 % de árboles que se plantan no sobreviven a los dos años. A ello hay que unirle el retroceso imparable del arbolado privado, que cumple una función ecológica similar. Barrios de tipología de ciudad-jardín como Elcano, Santa Clara, Heliópolis y La Palmera ven cómo desaparecen jardines y arboleda por una política urbanística que ampara la densificación, desfigurando además una tipología que teóricamente está protegida.

Revertir esta situación es complejo, pero no imposible. Pero ello exige liderazgo y una actuación decidida para que el arbolado no sea considerado como un mero mobiliario urbano. Como ser vivo que es, y dadas sus importantes funciones, debe ocupar un lugar prevalente frente a otros servicios e infraestructuras. Es necesario dotar de más medios al servicio de Parque y Jardines, mejorar su coordinación con la Gerencia de Urbanismo, proteger y acrecentar el patrimonio existente, poniendo la atención en el cuidado preventivo del arbolado maduro, construir el anunciado anillo verde que interrelacione nuestras infraestructuras verdes, revisar el PGOU para proteger el arbolado privado y facilitar la participación ciudadana.

Las asociaciones y entidades ciudadanas con nuestras denuncias no pretendemos hacer una instrumentación política de la actuación municipal. Deseamos sinceramente cooperar desde nuestra visión crítica en la mejora de su gestión. Desgraciadamente nuestro munícipes no lo entienden así y nos observan, en el mejor de los casos, con suspicacia.