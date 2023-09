La escritura terapéutica es un potente recurso para expresar y afrontar nuestras emociones. La he practicado y practico desde hace lustros y me ha aportado un gran beneficio en sí misma. Aquí señalo algunas de las indicaciones que he seguido para ir bien orientada en el camino del crecimiento emocional como son escribir sin filtro, sin autocensura, para que no sea leída por nadie. Es la única manera de desnudarse por dentro. También escribir lo que te pasa por la mente sin intentar redactarlo antes, porque entonces el objetivo es escribir lo mejor posible y eso resta sinceridad y espontaneidad. Igualmente, no sentirte mal porque no esté bien escrito, puesto que nadie lo va a leer salvo tú.

Lo común es que tengas muchas ideas en la cabeza, entonces, las escribes sin ningún orden. Las transcribes tal como brotan. Y las vas alternando por escrito tal como surgen. Si una frase no sabes cómo terminarla, no la termines. No te empeñes en darle continuación. Se trata de escribir de manera por completo libre sobre lo que piensas, sientes, necesitas, actúas, etc. Se escribe porque no se tiene a nadie para hablarle con total desnudez e incluso de modo incoherente. No hay que buscar coherencia, sino seleccionar y expresar los pensamientos que te bullen en la mente y te motivan a hacerlo. Así se descarga el peso que sostiene la mente debido a la sobrecarga, acoso y bloqueo de los mismos y los depositas en el papel.

Todo ello tiene sus beneficios. Los enumero. En primer lugar un desahogo enorme porque permite trasladar al papel las emociones que sientes, y eso ayuda a rebajar la ansiedad, la ira o la tristeza. A medida que escribes, toda la rumiación que tienes en la mente (pensamientos intrusivos y/o en forma de bucle) ayuda a que, en un momento determinado, los puedas identificar, reconocer y analizar. Te sirven para reflexionar. Y la reflexión te aporta una toma de conciencia de tu vivencia. Esta reflexión va a conectarte con tu ser interior, tu cuerpo con tu mente, y ella va a proporcionarte autoconocimiento. Vas aprendiendo a bucear y profundizar dentro de ti y a auto explorarte. Te da claridad. Al quedar escrito en forma de diario el volcán que llevas dentro, si lo lees de vez en cuando, vas a adquirir distancia de tu trayectoria vital y te va a permitir situarte en tu propio contexto. Somos producto de nuestro entorno familiar, social, cultural, económico… No somos seres aislados. Si vivimos en el siglo XXI en occidente, tendremos conciencia de la realidad de esta parte del mundo en este siglo, y por lo tanto, podremos agradecer que no vivimos en el siglo XIX por ejemplo, en el que la mujer no poseía ningún derecho.

Indagar en ese camino proporciona perspectiva. La perspectiva es fundamental para no caer en el victimismo, en el sentido de la culpa, del fracaso, de la inutilidad, etc. que son características de las personas que sufren y las que necesitan este tipo de escritura. Vas descubriendo todo aquello que te hace daño, como son las expectativas que pones en los demás, y que te decepcionan porque no las cumplen. Vas identificando y reconociendo tus emociones, sentimientos y necesidades. Y te das cuenta de que todo está en tu mente. Tu mente es la que produce juicios, opiniones, críticas, expectativas… ,y es la que se va encargando de la respuesta de cómo tu cuerpo los recibe en forma de necesidades no satisfechas y también de muchas somatizaciones.

No son los hechos lo que provocan tus emociones, sino cómo te hablas a ti mismo. Se trata de descifrar lo que te dices a ti mismo en cada momento y cambiarlo para tener un mundo emocional mucho mejor. Cuando conoces lo que te somete, tienes la posibilidad de elegir sentirte libre. La autoestima se te eleva y empiezas a confiar en ti mismo. Te sientes protagonista de tu vida. No les das el poder a los demás para que decidan por ti y asumes tu responsabilidad. Aprendes que todos los pensamientos que te torturan (intrusivos) los puedes alejar porque vas adquiriendo recursos para identificarlos y sabes que no te aportan nada porque te hacen vivir en un futuro que en la mayoría de los casos es inexistente ya que no va a ocurrir. Te ayuda a aterrizar en el presente y vivir aquí y ahora. Aprendes a que sólo puedes ocuparte de lo que está a tu alcance, y que te has pasado una gran parte de tu vida preocupándote de los demás y de hechos que no están en tu poder modificarlos.

Con la práctica de volcar en el papel todo lo que te comprime y te hace sufrir vas averiguando si eres flexible, si le tienes miedo a los cambios y te aferras a lo que tienes, si toleras la frustración o haces una montaña de algo pequeño (contratiempo) y la incertidumbre te asusta. Esta escritura te permite con el transcurso de los años trabajar el crecimiento emocional, por eso se llama escritura terapéutica, siempre que, de tarde en tarde, leas tus escritos, los releas, te detengas en ellos y los analices.

Si encuentras zonas oscuras en tu interior en las que no consigues penetrar por bloqueo, trauma o desconocimiento y te genera un desasosiego grande, es recomendable completar esta actividad con la ayuda de un profesional para introducirte en ellas, abrazarlas y que te proporcionen luz, y también lecturas adecuadas.

Con esta práctica podrás descubrir si vives dominado por tus creencias universales o las quieres cuestionar, si decides enfrentarte a tus miedos, a arriesgarte, si no soportas la soledad y buscas continuamente compañía y si, cuando te sobreviene un problema, te dejas arrastrar por él o lo conviertes en un reto. Si practicas el autocuidado y aprendes a poner límites. Sabrás si eres una persona de ponerse metas, tener constancia, disciplina, aprendes de los errores, no te rindes y adquieres un grado importante de perseverancia.

La perseverancia te proporcionará paz, amor, empatía, compasión, tolerancia, aceptación y gratitud. En definitiva, sentirte bien contigo mismo y con los demás.

Esta escritura se aconseja realizarla en cuadernos en forma de diarios tanto de forma continua como intermitente a lo largo de los años. Se convertirá en el futuro en el guion escrito de cómo has ido atravesando los años vividos reflejados en el papel. Es una actividad muy gratificante y sanadora.