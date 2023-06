EL pasado sábado día 10 publiqué, en estas mismas páginas, una Propuesta para la Torre de la Plata y su entorno que, entendía como mi personal contribución a las Jornadas de Participación Mesa Abierta Torre de la Plata, puesta en marcha por el Ayuntamiento en diciembre de 2022. El objetivo de estas jornadas era “generar un primer debate público”, con el fin de “recuperar este espacio para la ciudadanía y convertirlo en un nuevo referente patrimonial de la ciudad”. Han transcurrido varios meses sin que ese ansiado debate público se haya producido. Precisamente, la aparición de mi artículo ha provocado un cierto inicio público de ese debate, con la aparición de otro, ¿Sevilla sin sevillanos en la Moneda? en estas mismas páginas. Bien venido sea el debate y la confrontación de ideas. No voy a repetir aquí los argumentos a favor del mantenimiento del aparcamiento, que relaciona el señor Rivero, porque ya quedan suficientemente explícitos en su artículo. Pero sí quisiera formular algunas consideraciones.

La historia de la formación de la ciudad es la de una constante pugna entre los intereses particulares de unos pocos frente a lo generales de la comunidad. Instituciones eclesiásticas, órdenes militares, casas nobiliarias o gremios han tratado, permanentemente, de apropiarse de ámbitos urbanos inmediatos a sus propiedades. Las columnas y cadenas que rodean las gradas catedralicias son un vestigio de esos conflictos. Las minorías han cambiado, pero no la intención de imponer sus intereses. Las servidumbres de tránsito y estacionamiento del vehículo privado han condicionado durante demasiado tiempo la vida y la forma de las ciudades. Somos muchos los sevillanos que todavía recordamos la imagen de la Plaza de San Francisco convertida en un aparcamiento incontrolado de automóviles. O la Plaza del Salvador. Incluso la Plaza del Pan. Cuando se decidió liberar esas plazas, sin duda que muchos vecinos se verían afectados. Pero nadie entendería ahora pretender volver a esos tiempos.

Sustituir el aparcamiento por un uso más adecuado y público no responde solo a las ideas de unos pocos. El propio Ayuntamiento la ha asumido al marcarse como objetivo “recuperar para la ciudadanía este espacio”. Y, por cierto, con ello no hace más que seguir las directrices específicas de la Unesco, cuyo incumplimiento pondría en peligro la calificación como Patrimonio de la Humanidad de Catedral, Alcázar y Archivo de Indias. A tal efecto es necesario recordar el informe de 11 de mayo de 2022 de Icomos, organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio que, expresamente concluía: “El uso de aparcamiento es abiertamente perjudicial, incluso con carácter provisional para la percepción y disfrute de un enclave de gran interés monumental” para, a continuación, exigir con carácter urgente “desistir del uso como aparcamiento de residentes del solar objeto de este informe”, así como también establecía que “se insta a que con carácter perentorio se defina un uso adecuado a las características de este espacio y de su entorno”, El Ayuntamiento, con las jornadas que cité al principio, solo está dando cumplimiento a estas exigencias.

Una vez establecida claramente la inadecuación del aparcamiento y su carácter perjudicial para el patrimonio, me quedan por comentar un par de afirmaciones del señor Rivero. Una es cuando argumenta que se pretende “un cambio de uso de terrenos e inmuebles que son parte sustancial de su entorno, no decorado, sino hábitat”. A esto hay que recordarle que no se pretende “cambio de uso” ninguno, pues este suelo no ha estado calificado nunca, repito nunca, como aparcamiento. Y que no existe, ni nunca, repito nunca, ha existido ningún documento urbanístico de planeamiento que legitime ese uso ni ocupación.

La otra afirmación a que me refiero es a la petición que se hace de que “sus coches no salgan del aparcamiento de residentes que hay en la actualidad hasta que exista una alternativa real”. Personalmente me parece inadmisible esa exigencia, no basada en derecho alguno y, aprovechando una situación que considero privilegiada porque, ¿cuántos vecinos del Centro no desearíamos disponer de un aparcamiento en superficie próximo, seguro y económico? Podría preguntarlo a mis vecinos de San Lorenzo o El Salvador. Y en cuanto a la necesidad de disponer de una “alternativa real” para aparcar, hace ya varios años que cuentan con ella, como es el gran y cercano aparcamiento subterráneo de Cristina-Avenida de Roma. Muy pocos barrios del Casco Antiguo pueden contar con una alternativa tan real como ésta.

Volviendo a la idea central de mi propuesta, que no es otra que sustituir el aparcamiento actual, privatizado por unos pocos, por una plaza arbolada, con naranjos, bancos y fuentes, para que los niños jueguen, los mayores descansen y todos, repito todos, los sevillanos paseemos, disfrutando de un enclave patrimonial único. La disyuntiva está planteada: ¿Qué elegimos, la plaza abierta a todos los sevillanos o el estacionamiento de automóviles de unos pocos? Los nuevos regidores de la ciudad tienen la palabra.