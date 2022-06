El viejo Pertini

La guerra de las Malvinas y sexto de EGB acababan casi a la vez y la jornada escolar intensiva posibilitó que viera todos los partidos del Mundial de fútbol España 82. Absolutamente todos, pues los de la última jornada de la fase de grupos aún no coincidían (a raíz de que Alemania, entonces no unificada, y Austria se conchabaran y dejaran fuera a Argelia, en el siguiente Mundial se estableció la simultaneidad de los encuentros de la última jornada. Primera lección: esos países o pueblos europeos que presumen de ser más rectos y honrados que los informales mediterráneos, a la hora de la verdad son peores. Pecan igual, pero sin gracia). Los españoles, pese a infames ayudas arbitrales, pronto supimos que no íbamos a ningún lado, así que tomamos partido por otras selecciones. En Sevilla lo teníamos claro, y cercano: con Brasil. El Brasil del inigualable Sócrates y de Júnior, Cerezo, Eder, Zico, Falcão, un equipo con tanto talento que un pelotero como Pintinho se quedó fuera. Brasil jugaba como nadie, pocos equipos han divertido tanto y a tantos con su fútbol. Segunda lección: es mentira eso de que sólo se recuerda a los ganadores. Ni aquella Brasil ni la Holanda de Cruyff ni la Hungría de Puskas ganaron nada y quienes las vieron jugar aún las recuerdan.

Sólo la Italia finalmente campeona paró a Brasil. Con Italia fui después del Brasil-Italia disputado en el viejo Sarriá de Barcelona, uno de los dos o tres mejores partidos que jamás haya visto, con el ratonero Paolo Rossi encumbrado, tras marcar los tres goles que los puso en semifinales, como el mejor jugador del torneo. Desde ese encuentro Italia hizo su mejor fútbol, junto con el brasileiro o el de la Francia de Platini, Giresse y Tigana (sin olvidar los destellos de la Polonia de Boniek, Lato y Smolarek y la Camerún de Roger Milla, futbolista de edad indefinida, más joven, eso sí, que el cuarentón Dino Zoff). Además del guardameta Zoff, Italia contaba con el bello Cabrini, el estiloso Antognoni, el zigzagueante Conti, los Gentile, Tardelli, Graziani, Oriali o el central Scirea, tan resolutivo como elegante, que moriría joven, en accidente de tráfico.

Quién no recuerda la espontánea celebración del presidente italiano, el viejo Sandro Pertini, en el palco del Bernabéu cada vez que su equipo marcó en la final. Helmut Schmidt y el adusto Calvo-Sotelo lo miraban con discreción. Y el joven rey Juan Carlos con ternura, como a un niño tras una leve travesura. Tercera lección: ahora que el Rey tiene casi la misma edad que tenía Pertini habrá comprobado que su empeño por hacerse con un capitalito, para la vejez o para dejárselo a su prole, ha dilapidado otro capital mayor que en aquellos años iba amasando: el respeto a la institución que encarnaba. Con éste, quizá hoy el pueblo español lo seguiría viendo con la simpatía con que todos miramos al viejo Pertini comportarse como un niño en aquella final. Como el niño que uno era entonces.