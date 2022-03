La AVT acusa de "mercadear con la memoria de los muertos" al Ejecutivo

Varios cientos de personas -800 según la Delegación del Gobierno-, protestaron ayer en la plaza de Colón de Madrid convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que dice estar "harta" de que el Gobierno blanquee a quienes aún no han condenado los crímenes de ETA y de que desprecie a las víctimas. "Basta ya de mercadear con la memoria de los muertos".

Siete años después de que la asociación se manifestara en esta misma plaza contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por no cumplir, entre otras razones, su promesa electoral de ilegalizar Bildu, la AVT clamó esta vez contra la política de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. PP, Vox y Cs respaldaron la protesta con la presencia de dirigentes.

"Hemos aguantado mucho. No hemos salido a la calle a las primeras de cambio. Pero no podemos más. No aguantamos más humillaciones, más patadas a nuestra dignidad ni más ofensas a la memoria de los nuestros", aseguró la presidenta de la AVT, Maite Araluce, en un duro discurso.

Bajo el lema "No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo", los asistentes corearon gritos de dimisión a Marlaska y recibieron con aplausos el anuncio de Araluce de que retirarán al ministro la medalla a la dignidad de la asociación que le concedieron en 2017.