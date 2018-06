El 'Govern' achaca los abucheos a Torra a "un público seleccionado"

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, denunció ayer que el público de la apertura de los Juegos Mediterráneos, que abucheó al presidente catalán Quim Torra, estaba "sorprendentemente seleccionado", si bien el alcalde de Tarragona y presidente del comité organizador lo negó.

En una entrevista a Rac-1, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, acusó a la organización de los Juegos Mediterráneos de seleccionar al público de la ceremonia inaugural que se celebró el viernes en el estadio del Nàstic en presencia del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, que fue abucheado.

Era imposible seleccionar al público, las entradas sólo se podían comprar de seis en seis"

"Era un público sorprendentemente seleccionado. Nos sorprendió que hubiese tan poca gente, porque desde la secretaría de Deportes de la Generalitat se habían pedido invitaciones para compromisos, tanto para nosotros como para la Diputación de Tarragona, y se nos dijo que no había", indicó Artadi.

No obstante, la portavoz del Govern quitó importancia a los silbidos que el público dirigió a Torra: "Me parece normal que la gente se pueda expresar, esto no lo criticamos".

Según Artadi, el Gobierno catalán no perseguirá ni le parecerán un delito de odio los silbidos a Torra, a diferencia, según indicó, de lo que ha ocurrido con las banderas independentistas y los elementos de color amarillo en apoyo a los políticos independentistas presos en la final de la Copa del Rey de fútbol.

Además, afirmó que les habría gustado más que en la ceremonia de inauguración hubiese habido "mucha más presencia de la historia tarraconense y catalana" y que le sorprendió la "presencia del Ejército en una inauguración de los Juegos". "Hay cosas que me gustaron menos que otras", subrayó.

Por contra, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), que también es presidente del Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos, negó la versión de Artadi y negó la mayor, también a la emisora Rac-1: "Era materialmente imposible seleccionar al público. La venta de entradas la depositamos bajo contrato a la empresa Ticketmaster, y sólo se podían comprar de seis en seis. No lo habríamos hecho nunca", insistió.

"Nos ganamos la república".El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reiteró ayer en un acto en Tarragona que su objetivo es hacer efectiva la independencia de Cataluña: "Queremos hacer efectiva esa república que el 1-O nos ganamos y que declaramos políticamente el 27 de octubre". El 'conseller' de Acción Exterior, Ernest Maragall, aseguró a su vez que "Cataluña no tiene rey".