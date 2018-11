“Ya es hora de que haya un nuevo gobierno en Andalucía”

Lleva tres legislaturas en el Congreso de los Diputados, pero tras apoyar públicamente a Pablo Casado en las últimas primarias del Partido Popular, ahora ha logrado un puesto en la candidatura por la provincia a las elecciones al Parlamento Andaluz, ocupando el número tres de la lista.

–Se presenta usted por primera vez en las listas al Parlamento Andaluz, tras su experiencia en la política nacional. ¿Cómo recibe este cambio?

–Pues lo recibo con ilusión y ganas. Se abre una nueva etapa, un nuevo trabajo centrado en Andalucía y una gran responsabilidad.

–¿Qué balance realiza de su paso por el Congreso de los Diputados?

–Ha sido un honor poder trabajar por mi país. Ha sido una etapa muy complicada, sobre todo la décima legislatura, entre 2011 y 2016 que fue muy complicada porque el país estaba en un pozo sin fondo. Hicimos muchas reformas para sacar España adelante, gracias al esfuerzo d e la sociedad española. Hoy, gracias a estas reformas, el país avanza y se va creando empleo. Yo por mi parte he realizado un trabajo intenso, en comisiones como la de Empleo y Seguridad Social, Discapacidad o Seguridad Vial. He tenido la suerte de poder trabajar en nuevas leyes como la del código penal militar o la de los autónomos, además de numerosas proposiciones no de ley. También he trabajado en políticas de inmigración, una lacra que está azotando tanto a la provincia.

–¿De qué se siente más orgulloso de esta etapa, que ha sido muy convulsa?

–Estoy orgulloso sobre todo de haber contribuido a que España sea una nación próspera.

–Usted ha sido también alcalde de El Puerto. ¿Qué diferencia hay entre la política local, la nacional y la regional?

–La política local es siempre la más cercana y tiene que atender asuntos que no son de su competencia. El ciudadano acude al Ayuntamiento para todo, y eso lo sabe todo el que ha sido alcalde.Yo creo que una de mis características ha sido siempre la cercanía, tanto en la política local como cuando fui diputado provincial o ahora como diputado en Madrid. Parece que los diputados estamos muy lejos pero en realidad tenemos las puertas abiertas, salimos a la calle... creo que sigo teniendo esa misma cercanía.

–En cuanto a las expectativas populares para estas elecciones autonómicas, ¿tienen confianza en que haya un vuelco en Andalucía?

–Yo creo que ya es hora, después de 40 años de socialismo. Es hora de que haya un nuevo gobierno en Andalucía para que la comunidad pueda ser líder. Nosotros salimos a ganar y a trabajar para que haya un nuevo gobierno en Andalucía.

–¿Por qué cree que el Partido Popular nunca ha terminado de convencer al electorado andaluz?

–El electorado es muy libre de votar lo que considere oportuno. Nosotros planteamos propuestas serias y comprometidas. Apostamos por un cambio de gobierno y desde luego, las urnas son la mejor encuesta. El PP presenta propuestas serias para que Andalucía pueda avanzar.

–¿Cree que los casos de corrupción en los grandes partidos pasarán factura?

–Creo que la gente ya está un poco cansada de estos temas. Tenemos que avanzar en calidad democrática y en transparencia pero hay que decir que no todos somos iguales. En política hay también gente muy comprometida y trabajadora.

–Quizás quienes salgan ganando sean los partidos que aún no han gobernado en solitario, como Ciudadanos o Adelante Andalucía...

–Todo el mundo tiene cuestiones que resolver en su casa. Cuando se dan estos casos hay que apartar a quienes hacen este daño y seguir trabajando, aunque a veces desmotiva.

–Usted apoyó públicamente a Pablo Casado en las últimas primeras de su partido. ¿Qué le hizo decantarse por esta opción?

–Yo creo en el PP, tenemos gente muy preparada y comprometida. Creo que los cambios son buenos y Pablo ha traído ilusión, empuje y fortaleza. Creo que es la mejor opción para España, igual que lo es Juanma Moreno para Andalucía.

–¿Cómo se puede trabajar por El Puerto desde el Parlamento Autonómico?

–Pues de muchas maneras, con el compromiso de trasladar las demandas de los ciudadanos. Es fundamental que el 2 de diciembre Andalucía tome un nuevo rumbo para que podamos cumplir con los compromisos para la ciudad.

–Mirando a más largo plazo, ¿qué papel cree que hará el PP local en las próximas elecciones municipales?

–El PP de El Puerto tiene que salir a ganar y dar un nuevo rumbo a la ciudad. Tenemos que seguir desarrollando infraestructuras y conseguir que El Puerto vuelva a la posición que se merece.