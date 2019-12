El desdoble de la A-392 entre Alcalá y Dos Hermanas culmina una década después

La inauguración oficial de esta A-392 desdoblada se ha producido a pesar de que las obras no están completas del todo, aunque no afecten ya a las calzadas por las que circulan los vehículos. Se sigue trabajando en las canalizaciones del agua, en la plantación de especies en las rotondas, en la iluminación. La elevada cantidad de servicios y suministros afectados complicó desde el principio las cosas. La maquinaria en las márgenes es todavía numerosa.

Moreno ha mostrado su satisfacción porque el proyecto se haya logrado "desbloquear" y culminar, pero no ha hecho sangre sobre la gestión del anterior equipo de la Consejería.

Como recordó el presidente, ahora no sólo tiene capacidad para acoger la intensidad de tráfico que ya soportaba, 16.000 de vehículos de media al día, sino para hacerlo en condiciones óptimas de seguridad. El propio Juanma Moreno, que ahora vive en Alcalá de Guadaíra , ha reconocido haber sufrido el "firme infame", la falta de arcenes y las complejas salidas a Dos Hermanas o los accciesos al Tomillar.

Ya se ha abierto el último kilómetro que faltaba, desde el Tomillar hasta la rotonda de Dos Hermanas . No es en sentido estricto una autovía, porque tiene seis glorietas, para dar acceso a las empresas y servicios que hay en todo el entorno, entre ellos, también una ITV.

La alegría no era para menos. Porque para esta foto finish ha tenido que pasar una década. Las obras arrancaron en 2010 y desde el principio surgieron problemas técnicos. Estuvieron paradas entre 2012 y 2016, por la falta de liquidez de la Junta, a pesar de que el grueso de la inversión, que ha alcanzado los 28,66 millones de euros , es de fondos Feder de la UE. En mitad de todo eso, el carril bici que la acompañaba se cayó del proyecto.

Alcalá rehará el proyecto que falta por su zona urbana

Tanto el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, como la de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, se mostraron muy satisfechos porque el desdoble de la A-392 haya culminado en su parte más importante, sobre todo por la seguridad de las personas que usan esta vía. Pero quedan cosas, como el remate en los extremos urbanos de la vía. En el caso de Alcalá existe un proyecto hecho que no está presupuestado, hasta el puente, pero que no convence al Consistorio, según ha señalado la alcaldesa, que ha acordado con la Junta que sea el propio Ayuntamiento el que lo modifique conforme a las necesidades del tramo, que debe ser no ya una carretera, sino de "transición", con aparcamientos, zonas verdes, etcétera. El compromiso es que se incluirá en los presupuestos de la Junta de 2021, según Jiménez. Dos Hermanas también expropió y acometió las canalizaciones para la continuidad de la A-392 hasta glorieta de Adolfo Suárez con la Avenida de España. Aunque para Toscano la prioridad es ahora el puente para la plataforma de bus eléctrico que conectará el Metro con el casco urbano principal, que también corresponde a la Junta. Aseguró que se reunirá con la consejera para tratarlo.