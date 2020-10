Detenido de nuevo el hombre que se atrincheró en una casa de Coria del Río

La Policía Local de Puebla del Río detuvo la semana pasada de nuevo a Francisco Javier C. R., el hombre que se atrincheró el 25 de septiembre en una vivienda de Coria del Río y amenazó con hacer uso de un arma de fuego, que luego se descubrió que era simulada. Tras aquel incidente, que obligó a intervenir al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, quedó en libertad con una orden de alejamiento de su ex pareja.

No tuvieron que pasar ni dos semanas para que volviera a ser detenido, en esta ocasión por la Policía Local del pueblo vecino, Puebla del Río. Allí, Francisco Javier C. R. discutió con un vecino y terminó amenazando con un cuchillo a un familiar del hombre con el que había mantenido la discusión. La Policía Local acudió muy rápido a la llamada y detuvo al sospechoso, que en esta ocasión no opuso ninguna resistencia, según explicaron fuentes de la fuerza municipal. Al día siguiente volvió a quedar en libertad.

Francisco Javier C. R., de 50 años, es un delincuente habitual que tiene problemas con las drogas y que ha sido detenido en numerosas ocasiones. Ha provocado numerosos incidentes, aunque ninguno suscitó tanto interés mediático como el ocurrido el 25 de septiembre en una vivienda de la calle Prim de Coria del Río.

Su ex pareja lo denunció por malos tratos la noche antes. Cuando la Policía iba a detenerlo, Francisco Javier C. R. se negó a abrir la puerta y amenazó con disparar un arma de fuego que, según él, tenía en su poder. Dijo que abriría fuego contra todo aquél que entrara en la vivienda. Luego resultó que la pistola era simulada. Sin embargo, esto no se supo hasta que los GOES entraron por la fuerza en la casa y lo redujeron. El hombre permaneció más de seis horas atrincherado y profiriendo amenazas por el balcón, un suceso que acaparó espacio en los telediarios nacionales.

Finalmente, fue detenido como presunto autor de los delitos de violencia de género, amenazas, resistencia y tenencia ilícita de armas. El juzgado de Instrucción número 3 de Coria del Río decretó al día siguiente su puesta en libertad con cargos, y con una orden de alejamiento hacia su ex pareja. Después de la segunda detención, ha vuelto a quedar libre.