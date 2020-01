Cs vuelve a marcar distancias con el pin parental, ahora en la Diputación

También lo ha hecho el grupo proponente, Adelante. Su diputada María Teresa Pablo ha aseverado que "los hijos no son propiedad de los padres", que están para "acompañar y respetar sus decisiones". Ha considerado el pin como "eufemismo de censura y veto", un ataque a la educación pública que se basa en la igualdad de oportunidades en combatir desigualdades. También ha considerado que si no se educa en democracia, en igualdad no tendremos una sociedad democrática e igualitaria.

Si el problema en origen "no existe, a qué se debe la presentación de esta moción". "No hay ni un sólo documento, firmado por Cs, en el que se diga que se va a implantar el pin parental", ha reiterado.

Cs "no va a permitir su implantación (...), no va a permitir que se retroceda en derechos en ningún aspecto", son derechos "obligatorios e innegociables", ha insistido su portavoz, Manuel Benjumea , que justificó el rechazo a la moción al considerar que la polémica sobre el pin parental intenta "tapar las vergüenzas de Pedro Sánchez y de sus socios separatistas".

El PP insta a Pedro Sánchez a explicar sus pactos y Villalobos, a centrarse en los pueblos

Esta del pin parental no ha sido la única moción sobre temas de actualidad política que exceden a las competencias de la institución debatidas en el Pleno. Ha habido otra, defendida por el portavoz del PP, Luis Paniagua, con la que se quería solicitar al Congreso de los Diputados que Pedro Sánchez diera cuenta de los "acuerdos alcanzados con independentistas y populistas y se rechace la actuación de un presidente que ha pactado con aquellos que quieren acabar con el consenso institucional y la igualdad de todos los españoles". Paniagüa se refirió a compromisos adquiridos que, desde su perspectiva, "entran en flagrante contradicción" con la Constitución o pueden quebrar el "equilibrio y la solidaridad de todos los territorios", con perjuicio para Sevilla. También ha advertido de las consecuencias de un "Gobierno contra el Estado". El diputado de Vox, que la ha apoyado, acusó de "fraude y traición" a Pedro Sánchez. Cs ha hablado de una "pesadilla" y de posibles "concesiones intolerables a los socialistas". Adelante y el PSOE han hecho valer la legitimidad de las urnas y han votado en contra, por lo que ha sido rechazada por mayoría. En cualquier caso, el debate no ha sido del gusto del presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, que advertido que este tipo de mociones no deben ir al pleno, porque son debates que, desde su persectiva, no afectan a los pueblos.